詹天文麥花臣首開個唱落苦功練出完美身形　梁釗峰現身掀高潮

詹天文Windy日前(11日)在麥花臣場館舉行首個個唱《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，這場被視為她音樂路「第一章」的演出主打誠意，逾20首歌曲連貫鋪排，節奏明快。Windy以近期的金髮新形象配以藍色可愛公主造型登場，及後換上黑色背心短裙勁歌熱舞，配合精心設計的快歌Medley，帶動一班忠粉「天文台」全場尖叫，氣氛高漲。

詹天文Windy日前(11日)在麥花臣場館舉行首個個唱《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》。（公關提供）

詹天文Windy日前(11日)在麥花臣場館舉行首個個唱《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》。（公關提供）

詹天文Windy日前(11日)在麥花臣場館舉行首個個唱《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》。（公關提供）

苦功練出完美身形

Windy亦頻頻與觀眾互動，笑言「飲水要有尖叫聲」，更自爆平時少飲水只飲奶茶，當晚卻飲了不少水；補水過後再以國語慢歌《愛你但說不出口》回應支持，唱畢連番派心冧粉絲。

為了今次個唱，Windy明顯做足準備，除多次調整歌單，亦為快歌環節苦練新舞步，力求帶出新鮮感，她坦言希望帶來「充滿驚喜的周末晚上」。演出由抒情到節拍強烈段落交錯推進，先後演繹《大雕刻家》、《無疾而終》、《愛情許可證》、《夜闌人靜》、《情人》及首支派台作品《沒有你的新學期》等，層次分明。Windy在台上笑說十分肚餓，直言完騷後要大吃一頓，Windy早前亦邀請營養師及體能教練加入團隊，為演出進行身形管理，配合多個舞台造型，整體視覺更見利落。

Windy早前亦邀請營養師及體能教練加入團隊，為演出進行身形管理。（公關提供）

Windy早前亦邀請營養師及體能教練加入團隊，為演出進行身形管理。（公關提供）

Windy早前亦邀請營養師及體能教練加入團隊，為演出進行身形管理。（公關提供）

梁釗峰現身掀高潮

嘉賓環節同樣成為亮點，Windy預告的特別嘉賓最終由梁釗峰現身揭曉，他倆合唱《講男講女》即時掀起全場歡呼。釗峰以沉穩聲線與Windy形成對比，令歌曲更具層次，成為全晚高潮之一。

釗峰笑言不知道被邀原因，Windy則透露自己小時候較少聽廣東歌，但對《天梯》有印象，更即場要求釗峰清唱幾句，其後他再演繹新作《半月辦好》。

Windy其後換上白色吊帶裙，以希臘女神造型登上場館中央副台演唱《夜闌人靜》，與觀眾距離拉近，全場亮起手機燈應援，氣氛溫馨；完成經典情歌Medley後，Windy演繹彭羚《讓我跟你走》，展現唱功進步。為回饋支持者，主辦單位安排VIP觀眾於下午4時30分率先入場觀看綵排；演出後，Windy逐一為VIP觀眾簽名及合照，讓大家帶着滿載而歸的心情回家。當晚亦有多位圈中好友到場支持，包括羅毓儀與林俊其拍拖現身，林智樂、趙紫諾及甄敏芳等亦有捧場。