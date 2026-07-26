張敬軒演唱會罕痛哭剖白　感謝歌迷對自己充滿問號時仍信任支持

張敬軒月前突然移除多個IG好友，一度令人擔心他是否有情緒困擾，而近日他在澳門連開三場《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》，頭場演出中也有不少催淚時間，並提到2025年經歷低潮，他含淚剖白自己在2025年經歷恩師英皇娛樂嘅CEO Shirley以及愛貓Leslie離世，雙重打擊下使他非常茫然，因此放了一個長假去處理情緒，學習釋懷和告別。而第二場中，軒仔更是再度淚崩多謝歌迷，他哽咽分享一些歌迷的小故事，並表示歌迷來睇騷不止付出一千幾百元這麼簡單，也有可能是歌迷各自面對生活上的難處，仍願意花心機、時間來支持自己，他痛哭說：「可能係喺……對張敬軒有好多問號嘅時候，唯一對我表達支持同埋信任嘅方法，所以我好多謝每一個！」

近日張敬軒在澳門連開三場《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》。（大會發相）

張敬軒提到2025年經歷低潮，他含淚剖白自己在2025年經歷恩師英皇娛樂嘅CEO Shirley以及愛貓Leslie離世，雙重打擊下使他非常茫然，因此放了一個長假去處理情緒，學習釋懷和告別。（大會發相）

體恤歌迷或經歷生活難處仍入場 故對演出嚴謹自認好難頂

張敬軒唱《愛我別走》前非常感觸，他指經理人說頭場在場外見到兩個來自山西的歌迷，二人表示自己明年便要考大學，但儲了很久錢才能買飛睇今次演唱會，他說：「我就好感觸，因為一場演唱會，一場千零蚊嘅演唱會，我成日……我喺今次開show之前，我哋最尾一晚綵排，喺呢個場館嘅後台，我有少少發脾氣，因為我哋好多嘢都未做好……」軒仔開始哽咽，指知道自己不論做餐廳、做錄音室、開演唱會，也是「好高要求、好難頂」的人，跟他合作會辛苦，但他續道：「我同我啲同事講，可能對於你哋嚟講，每日就係喺月薪入面，每一日返工，每一日打份工，但係我每一次企喺個台上，我以前喺灣仔做仙后餐廳，我成日都Brief我哋樓面嘅同事、我哋嘅樂手、我哋嘅歌手，我話，我哋永遠唔知道嗰晚嚟食飯嘅客人，嗰一日佢經歷咗啲乜嘢，或者佢人生喺邊一個階段。」

軒仔坦言自己不論做餐廳、做錄音室、開演唱會，也是「好高要求、好難頂」的人，跟他合作會辛苦，但背後其實有原因。

張敬軒得知有歌迷是儲了很久的錢才能買票入場，或各有生活上的難處，就更想做好演出，因此有時會對工作人員比較嚴厲，不想他們只抱著打份工的態度。（Threads@ ningning_311）

痛哭感謝歌迷對自己充滿問號 仍選擇入場支持

他指自己曾聽過餐廳食客對他說：「我今晚好開心呀！我腫瘤四期呀，我嘅bucket list就係嚟你呢一度食一餐飯。」軒仔又談到自己在演唱會當日早上查看IG私訊，見到有一位已有一段時間沒聯絡的朋友，身體正生病當中，正準備接受治療，「所以我成日都同我啲同事講，我話對於你哋嚟講，可能係返工或者係做完一單job，做一個演唱會嘅工程，但係對於我嘅觀眾嚟講，唔係嗰1000幾百嘅問題……」之後他更是痛哭地說：「而係當中大家生活當中嘅可能要面對嘅難處，可能付出嘅時間、心機同埋可能係喺……對張敬軒有好多問題嘅時候，唯一對我表達支持同埋信任嘅方法，所以我好多謝每一個！」他感謝每一位知音人，答應他們台前幕後每一位都會做到最好，又說自己近日開始帶學生，也一樣教他們：「每一次上台，唱每一首歌，出嚟做每一個Event，都盡力做，盡力身邊嘅人，希望你哋都係咁。」

他指自己曾聽過餐廳食客對他說：「我今晚好開心呀！我腫瘤四期呀，我嘅bucket list就係嚟你呢一度食一餐飯。」並透露有一位一段時間沒聯絡的朋友正患病及準備治療。（Threads@ ningning_311）

張敬軒罕有痛哭感謝歌迷。（Threads@ ningning_311）

張敬軒說：「當中大家生活當中嘅可能要面對嘅難處，可能付出嘅時間、心機同埋可能係喺……對張敬軒有好多問題嘅時候，唯一對我表達支持同埋信任嘅方法，所以我好多謝每一個！」（Threads@ ningning_311）