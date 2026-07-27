容祖兒問《漩渦》為何改到極難唱　陳輝陽說兩原因：唔想重複以前

一連三場的《陳輝陽作品演唱會 -K歌之王》在澳門銀河綜藝館舉行並圓滿結束，今次陳輝揚邀請陳奕迅（Eason）、容祖兒、小肥、炎明熹及周筆暢演繹他創作過的經典作品，並重新編曲，其中Eason與祖兒翻唱原本由黃耀明及彭羚所唱的《漩渦》，在網上引起熱議，有部份樂迷認為還是原版編曲較啱聽。而昨晚（26日）尾場，眾歌手與陳輝陽在台上聊天，祖兒突然表示要問一條很尖銳的問題，Eason就附和：「我知你問咩！我支持你！」陳輝陽表示可以後，祖兒就問：「點解個《漩渦》要改到咁難唱？」全場觀眾起哄，而於第二場與Eason合唱《漩渦》的周筆暢，都特意走到祖兒身邊握一握她的手說：「多謝多謝！」

一連三場的《陳輝陽作品演唱會 -K歌之王》在澳門銀河綜藝館舉行並圓滿結束，Eason與祖兒翻唱原本由黃耀明及彭羚所唱的《漩渦》，在網上引起熱議。（影片截圖）

《漩渦》所講的是一個關於偷情的故事。（影片截圖）

眾歌手與陳輝陽在台上聊天，祖兒突然表示要問一條很尖銳的問題，Eason就附和：「我知你問咩！我支持你！」陳輝陽表示可以問。（Threads@ hkconcert_daily）

祖兒就問：「點解個《漩渦》要改到咁難唱？」（Threads@ hkconcert_daily）

陳輝陽指重新編曲因不想重複舊作：想《漩渦》編曲似發咗個惡夢

陳輝陽於是詳細解釋重新編曲的原因，他說：「第一就係唔好重複以前嘅嘢，唔好去比較，我覺得最重要我哋而家喺呢個時代就呢個時代，所以我想將個《漩渦》變咗一個惡夢，將個編曲好似發咗個惡夢。」之後他再道出第二個原因，表示：「好多人睇完一場話聽唔到原裝編曲，我作品、音樂會經常唔會做原裝編曲，因為我長大咗，而我想攞我嘅歌曲嚟講而家嘅故事，正如個故仔一開始係乜嘢，到結尾又係乜嘢，我希望大家包容到，呢個係一個新嘅作品，佢唔係以前聽嘅漩渦，但你繼續聽落去，你會有另一種感受，希望大家可以接受，同埋再俾機會我做新嘅作品，多謝大家！多謝大家！」至於祖兒和周筆暢都聽得非常專注，祖兒更不停點頭。

陳輝陽於是詳細解釋重新編曲的原因，他說：「第一就係唔好重複以前嘅嘢，唔好去比較，我覺得最重要我哋而家喺呢個時代就呢個時代，所以我想將個《漩渦》變咗一個惡夢，將個編曲好似發咗個惡夢。」（Threads@ hkconcert_daily）