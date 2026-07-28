鬼到盡頭舞台劇2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

哈囉喂劇場 x「恐怖在線」現場版《鬼到盡頭》舞台劇將於2026年10月30-31及11月1、3-5日在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

>> 更多香港演唱會及活動介紹 <<

>> 立即購買！香港不同演唱會門票 <<

輸入01獨家優惠碼，購買港澳演唱會門票滿HK$2,000即減$108！

優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

宣傳海報（art-mate.net）

《鬼到盡頭》舞台劇2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年10月30-31 及 11月1、3-5日

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：西九文化區戲曲中心大劇院

門票價錢：HKD $1288（「留心聽書」前座） / $788（堂座）/ $588（樓座）/ $388（樓座）

《鬼到盡頭》舞台劇2026香港 | 優先訂票

優先訂票平台：當晚準時於IG、Facebook、Threads公布購票連結

優先訂票時間：7月28日晚上8點30分

《鬼到盡頭》舞台劇2026香港 | 公開發售

公開發售平台：Klook

公開開賣日期：7月30日

公開開賣時間：晚上8點30分

郭羨妮（IG@horrortheatre.hk）

《鬼到盡頭》舞台劇2026香港 | 座位表

西九文化區戲曲中心大劇院座位表僅供參考，實際以官方發布為準。