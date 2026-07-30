法國傳奇DJ Kavinsky離世　《Nightcall》成Billie Eilish最愛

法國電音傳奇DJ Kavinsky（本命Vincent Belorgey）於7月29日晚，被發現陳屍巴黎家中，終年50歲。據法媒報道，巴黎檢察官辦公室已展開調查，現場未發現任何可疑跡象。

法國電音傳奇DJ Kavinsky於7月29日晚，被發現陳屍巴黎家中，終年50歲。（Getty Images）

《Nightcall》令人難忘

作為法國電子音樂界的標誌性人物，Kavinsky融合80年代風格的合成器、霓虹美學與充滿電影感的想像，深深影響了一代樂迷，亦是將Synthwave（合成器浪潮）推向全球的關鍵人物之一。其經典作品《Nightcall》於2010年發行，隨後在賴恩高斯寧（Ryan Gosling）於2011年主演的電影《極速罪駕》（Drive）中成為開場歌曲，以迷幻及充滿催眠感曲調，成功爆紅。另外，2024年巴黎奧運閉幕亦有播出《Nightcall》。

其經典作品《Nightcall》於2010年發行，隨後在賴恩高斯寧（Ryan Gosling）於2011年主演的電影《極速罪駕》（Drive）中成為開場歌曲，以迷幻及充滿催眠感曲調，成功爆紅。（IG/@kavinsky）

《極速罪駕》的開場曲《Nightcall》成為經典。（《極速罪駕》海報）

《Nightcall》成Billie Eilish最愛歌曲

另外，歌手Billie Eilish曾在訪問中透露非常喜歡Kavinsky。被問到「如果餘生只能聽一首歌，你會選哪首」時，Billie Eilish毫不猶豫地表示答案就是Kavinsky的《Nightcall》，並表示這首歌已經連續多年成為她日常播放次數最多的最愛歌曲。