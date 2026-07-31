李昊演唱會｜王祖藍霸氣承包超時罰款：支票我已經準備好了

內地歌手李昊在紅館舉行一連兩場《李昊「數到一」香港演唱會2026》，昨日（30日）尾場請來多位大卡嘉賓驚喜登場，先有陳國坤及姜皓文為他打頭陣，之後又有張柏芝、林保怡、李思捷、林子祥及王祖藍先後登場，極具面子。

尾場請來多位大卡嘉賓驚喜登場。（胡凱欣 攝)

多位先後登場，有張柏芝。（胡凱欣 攝)

多位先後登場，有李思捷。（胡凱欣 攝)

多位先後登場，有林保怡。（胡凱欣 攝)

多位重量級嘉賓力撐

除了現身支持他的嘉賓外，還有很多拍片力撐他的重量級嘉賓，例如有：譚詠麟、陳小春等人。李昊在介紹林子祥出場前，先跟現場的粉絲們分享了能夠在紅館開演唱會的感受：「能夠開這場紅館演唱會，是因為有很多前輩的愛戴，因為他們，我有一句口頭禪不知道你們記不記得：『你們懂嗎？』就是在看今天我後台送給我的花牌的前輩們，其實是他們都給予我很多鼓勵，那我要特別說出幾個，就比如說我在我在《聲生不息》的隊長小春哥。他！你知道多誇張，他向他的老婆請假回來香港，就是為了看我的彩排，我就說我自己『何德何能有咁嘅福氣』。然後他每天我開始演出的時候，他都會跟我說：『兄弟good show啊！加油啊！』我都會聽著他的語音，所以我真的很感謝我的隊長小春哥。」

譚詠麟、陳小春等人拍片力撐。（胡凱欣 攝)

除了陳小春，李昊亦有表示自己最近跟譚詠麟常見面：「仲有你哋可能有留意嘅就係，我近排都同校長成日間中都食下飯咁樣樣，咁佢就畀咗好多鼓勵好多建議我，所以佢尋日特登開架車過嚟睇後台講話：『𡃁仔，呢個世界係你㗎啦！』跟住我喺度諗點解我可以有咁多前輩嘅愛戴，有咁多前輩嘅愛錫呢？所以我好感恩呢一切，而接下來呢位前輩喺我心目當中，佢嘅份量係至高無上，我真係唔知自己何得何能，可以請到佢去我自己嘅演唱會，所以我哋好好咁感受呢個晚上，多謝你啊！」之後林子祥便登場與他一同合唱《大丈夫》及《真的漢子》。

多位先後登場，有林子祥。（胡凱欣 攝)

最後，李昊便請到王祖藍登場合唱《浮誇》，唱完他與解釋自己與王祖藍的緣份是由什麼時候開始：「因為我同祖藍哥係2022年嘅時候認識，當其時我見到佢，我就膽粗粗咁喺佢面前講話：『我係你嘅忠嘅粉絲，我好鐘意你最新嘅呢個角色，我好想同你做朋友，我當其時係咁樣講嘅。咁佢就話無所謂啦，做朋友交個微信啦，咁樣咁呢份友情，就係咁樣撻著咗啦。咁喺我舊年嘅28個我嘅演唱會裡頭，祖藍哥親自嚟到現場。咁佢喺個慶功宴嘅時候，佢問我：『李浩你有咩目標啊？下一個目標係咩啊？』咁我又膽粗粗咁同佢講話，祖藍哥啊，我想開紅館啊！咁佢話，哦紅館啊，可能佢心諗：『呢小子呀，膽子有點肥，點知喺某一個夜晚，佢突然之間微信我話，喂！李浩，你係咪想上紅館啊？唔通又係福祿壽啲整蠱電話，我以為係TVB啲節目。』」

最後王祖藍便向李昊說：「李昊，我幫你申請到去紅館啊．」之後李昊繼續說：「好多媒體話：『喂，係咪籤咗佢啊？係咪同佢係一間公司？佢只對你咁好，但係我想同你講嘅係我同佢，係純友誼。好pure，好true啊。』」在王祖藍的角度，他認為李昊早晚都能在紅館開演唱會：「有冇我唔重要，但是在這個時間點裡面，我們剛好遇見彼此，然後我有這個榮幸在這個道路上面陪你小段路也是非常開心的事情。」

多位先後登場，有王祖藍。（胡凱欣 攝)

王祖藍霸氣承包超時罰款

「講多無謂，行動最實際。」王祖藍充分演繹出這一句，在下台之前他跟李昊說：「最後要跟你說，其實呢所有來過香港開演唱會的朋友都知道，在香港任何一個歌手，哪怕你是四大天王，開演唱會超時都要罰款的！支票我已經準備好了！」果然是「王老闆」！