李昊演唱會｜遭粉絲「瘋狂任摸」　認開心到忘形：好似發緊夢咁

內地歌手李昊在紅館舉行一連兩場《李昊「數到一」香港演唱會2026》，昨日（30日）尾場請來多位大卡嘉賓驚喜登場，前後有六位嘉賓撐場，例如有：陳國坤、姜皓文、張柏芝、李思捷、林保怡、林子祥及王祖藍先後登場。順利完成演唱會後李昊接受傳媒訪問時仍難掩興奮之情，他坦言自己作為一個新人，從未想過能有如此多前輩及媒體力撐，令他感到受寵若驚。嘴很甜的李昊表示：「呢啲場合真係睇電影至會發生嘅！即係冇諗過一個演唱會完咗之後，掌聲之後，仲有咁多記者哥哥姐姐嚟支持我同埋宣傳我，所以都好多謝大家今日嘅嚟臨，多謝大家！」

順利完成演唱會後李昊接受傳媒訪問時仍難掩興奮之情。(胡凱欣 攝)

獲王祖藍送支票無限支持

提到今次演唱會的圓滿舉行，李昊特別感謝前輩王祖藍的鼎力相助。他透露王祖藍人脈除了幫助他踏上紅館舞台外，更豪氣地送上一張支票給他作為支持。李昊笑言:「我會儲埋嘅，下次再用啦！」不過因為演唱會嚴重超時，完場時已經接近凌晨12時，所以真的要罰款：「你支票裡面真係找緊數！」

王祖藍送支票無限支持。(胡凱欣 攝)

說到王祖藍對李昊的疼愛，連他自己都不明白：「我覺得我係諗緊一個前輩點解可以好到呢，係我又同佢冇血緣關係啦，又冇任何嘅利益瓜葛，佢單純見到我有團火，佢就咁熱情咁樣去幫助我。從而啟發到我，如果我他朝一日都成為人哋嘅前輩，我都要好似佢咁樣去幫我嘅晚輩。」

說到王祖藍對李昊的疼愛，連他自己都不明白。(胡凱欣 攝)

除了王祖藍，李昊亦邀請了多位重量級前輩合作，當中亦包括他最愛的「星爺」周星馳，他笑指自己「作為佢嘅天字第一號粉絲」，他開心表示自己2018年認識周星馳。當時周星馳更叫他：「咁你去紅館開演唱會啦咁樣。」之後他便把這句說話藏在心中：「我要努力，我要不斷唱，不斷咁樣提升自己，總有一日我會話畀你聽，我可以，我可以唱到去紅館。」直到早前周星馳在深圳路演時，他向周星馳表示：「星哥哥我將演唱會開到去紅館啦！咁我就話畀佢聽，我係唔會丟你架嘅，我一定會做到最好，希望你可以見到我步步高昇，可以做得更好。所以我下個目標就係想成為好似佢咁優秀嘅一位演員，膽粗粗都要講一聲放馬過嚟啦。」

除了王祖藍，李昊亦邀請了多位重量級前輩合作。(胡凱欣 攝)

李昊有邀請周星馳

其實李昊都有邀請周星馳來欣賞演唱會，但周星馳卻說：「不過你可能發現唔到我，咁可能我又神出鬼沒，你睇到就係㗎啦。咁可能佢嚟咗都話唔埋喎，但唔緊要啊，佢嘅呢份打不死嘅小強嘅精神一直激勵到我而家，所以與佢同在。」

李昊有邀請周星馳來欣賞演唱會。(胡凱欣 攝)

有粉絲影到星爺低調現身！（小紅書截圖）

李昊一直視張柏芝為心中女神

他提到自己一直視張柏芝為心目中的女神，更親自邀請馮穎琪及周耀輝為他度身訂造新歌。他把歌做成demo後，就託關係找到張柏芝，而她亦一口答應合唱。李昊膽粗粗向她說：「咦，咁你橫掂都錄咗啦，我七月廿九，三十開紅館喎，不如過嚟坐下呢？咁佢又話，即係做嘉賓啦，係咪呀？」而張柏芝一口答應指「冇問題」，對於她的答應，李昊表示：「佢二話不說就應承咗，所以成個經歷都覺得好奇妙。」

李昊一直視張柏芝為心中女神。(胡凱欣 攝)

遭粉絲「瘋狂任摸」

演唱會上另一焦點，莫過於李昊在台下與粉絲近距離互動時，被熱情粉絲「瘋狂任摸」。對於粉絲的激烈舉動，他被問到「小昊昊」有否被摸到時，他發揮搞笑本色：「我喺屋企就係已經係最細嗰個孻仔嚟㗎啦，所以唔存在有小昊昊嘅。」之後他詳說當時的感受：「我係感覺到嗰個歡呼聲，已經充斥咗你個腦海，你根本係開心到忘形，即係你唔好話你摸到你身體嘅頭髮啊、各樣部位，其實你都已經係好似發緊夢咁樣樣。咁你發緊夢，你又點會記得自己係生咩樣，你自己咩樣都唔記得？夢境就係美妙㗎啦，所以你問我啲detail呢，可能我過得一排啦，再答大家啦。」

尋日冇得摸啦。(胡凱欣 攝)

李昊開到紅館好興奮。(胡凱欣 攝)

李昊形容開到紅館係夢。(胡凱欣 攝)