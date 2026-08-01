古天樂首開紅館當自己新人　新歌跟農夫挑戰Rap︰幾難唱

古天樂將於今個月21及22日，舉行首個紅館演唱會，早前他登上無綫音樂節目《伯樂音樂學院20週年呈獻︰J Music》，接受許文軒（Edmond）訪問，除了談到籌備個唱的事情，更率先透露會有新歌，是跟農夫合唱Rap，另外亦自爆私下聽歌喜好：「我自己私人時間一首慢歌都唔會聽。」（節目於今晚（1/8）晚上9點30 分翡翠台播出）

古天樂上TVB音樂節目，大談首次開紅館的準備事項。（官方提供）

「總之未做嘅嘢我都想試一次」

節目中其中一個環節《勁歌金榜》，今集邀來巨星古天樂（古老闆）擔任嘉賓，為即將在下月舉行的首個紅館演唱會《古天樂LOUIS KOO MY FIRST SHOW》宣傳。古老闆笑言開紅館騷會以新人心態去面對︰「我當自己新人去試去學，總之未做嘅嘢我都想試一次。」

古老闆亦坦言現時跟隨一位朋友去做運動練氣，全心投入為演唱會作準備︰「唔係操唔操肌問題，肌肉越發達舞台動作唔會咁靈活，佢（朋友）反而教我一啲運動，唔使太用到身上肌肉，我做咗一粒鐘爆晒汗，做咗一日啲肌肉係痛。」

跟農夫學唱Rap︰幾難唱

節目中還加插古老闆為演唱會拍攝時「賣萌」花絮片段，「伸脷」、「扭耳仔」、「派心pose」等應有盡有。 出道至今，古老闆至少推出5至6張唱片專輯，多以快歌為主。而在今年推出的多首新歌中，其中一首就是與組合農夫（陸永、C君）合作的快歌《天下一家》，歌曲融入大量Hip Hop及Rap的元素，古老闆首次挑戰唱Rap都坦言不容易：「幾難唱。」還自爆私下聽歌喜好：「我自己私人時間一首慢歌都唔會聽。」

古天樂會與組合農夫（陸永、C君）合作一首快歌《天下一家》，歌曲融入大量Hip Hop及Rap的元素，古老闆首次挑戰唱Rap。（官方圖片）

農夫在早前的紅館個唱，宣布加盟天下一。（公關提供）

古天樂跟許文軒（Edmond）大爆自己私下唔聽慢歌。（官方提供）

至於談到演唱會歌單方面，古老闆過去曾推出多首合唱歌，《萬語千言》、《一眼驚喜》等，均鮮有在公開場合中合唱，古老闆笑言：「有啲歌我可能未必想唱」、「諗吓」，他又透露今年未有計劃推出新專輯，會先專注做好演唱會工作。