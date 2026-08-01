李芯駖《Ms.Icy》延續舞台劇角色　首自編自導自演MV邀魯文傑演出

COLLAR成員李芯駖，昨日推出年度首支個人單曲《Ms. Icy》，歌曲旋律偏慢，是以舞台劇《你好，打劫！Return》的角色「Icy」作藍本，講述女性基於恐懼、習慣、對未來的未知，而被困於一段有害關係，終在剎那間醒覺，決定要抽身離開。今次MV更是芯駖首次自編自導自演，還特別找來《你》劇導演魯文傑客串演出，絕對是一大挑戰。

李芯駖推出年度首支個人單曲《Ms. Icy》，歌曲旋律偏慢，是以舞台劇《你好，打劫！Return》的角色「Icy」作藍本，講述女性基於恐懼、習慣、對未來的未知，而被困於一段有害關係，終在剎那間醒覺，決定要抽身離開。

以《你好，打劫！Return》的角色「Icy」作藍本

《Ms. Icy》由KW朱敏希作曲填詞、亞木填詞、Fergus Chow與Derrick Sepnio監製，對於為何歌曲會以《你》劇角色「Icy」作藍本？芯駖表示構思來自第二次演出，她說：「今次係我第二次演出呢個角色，再次翻睇劇本，我發現Icy嘅處境，同好多女性真實經歷好似，被困喺唔健康嘅狀態入面，明明知道唔舒服，但係又走唔到。表面上挾持佢嘅係一支槍，但實際上，困住佢嘅可能係佢自己嘅恐懼、習慣、或者對『離開之後會點』嘅未知。」

芯駖將第二次演出《你好，打劫！Return》中的Icy，她說：「再次翻睇劇本，我發現Icy嘅處境，同好多女性真實經歷好似，被困喺唔健康嘅狀態入面，明明知道唔舒服，但係又走唔到。表面上挾持佢嘅係一支槍，但實際上，困住佢嘅可能係佢自己嘅恐懼、習慣、或者對『離開之後會點』嘅未知。」

芯駖認為「Icy」不僅是一個角色，更是一種女性狀態，她表示：「《Ms. Icy》呢首歌，就係想呈現嗰個『決定離開』嘅瞬間。個『逃生出口』，其實一早喺附近，只係一直唔敢望。今次我再演Icy，希望可以幫所有有類似經歷嘅人望到出口。」

芯駖認為「Icy」不僅是一個角色，更是一種女性狀態，她表示：「《Ms. Icy》呢首歌，就係想呈現嗰個『決定離開』嘅瞬間。個『逃生出口』，其實一早喺附近，只係一直唔敢望。今次我再演Icy，希望可以幫所有有類似經歷嘅人望到出口。」

芯駖為MV淋雨拍攝。

MV自編自導自演 邀魯文傑演出

對於第一次參與幕後工作，為MV自編自導自演，芯駖表示一大挑戰，透露事前花了約兩個月籌備：「第一次參與幕後工作，感覺好赤裸，亦驚嘆導演嘅責任好大。做演員，只需要喺鏡頭前面交貨；但做導演，係連『交貨』嘅標準都要自己定。我會不停質疑自己：呢個鏡頭夠唔夠長？呢個情緒夠唔夠真？呢個節奏會唔會太慢？」

對於第一次參與幕後工作，為MV自編自導自演，芯駖表示一大挑戰，透露事前花了約兩個月籌備，驚嘆導演責任重大，過程中不斷質疑自己。

說到MV拍攝難忘事，芯駖直言是邀請了《你好，打劫！Return》導演魯文傑來客串：「 佢喺戲入面創造咗Icy，而呢一日拍攝，佢親自嚟到Icy嘅結局入面，留低一個身影，由佢手上誕生嘅角色，由我帶到海邊。嗰種感覺好特別，好似一個循環終於完整咗。」

說到MV拍攝難忘事，芯駖直言是邀請了《你好，打劫！Return》導演魯文傑來客串。