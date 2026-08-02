陳卓賢尾場演唱會再回應「空櫈」事件：冇講過係客戶嘅錯

MIRROR成員陳卓賢（Ian）一連九場於啟德體藝館舉行的個人演唱會《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》，於昨晚（1/8）迎來極具意義的尾場演出。除了精彩絕倫的歌舞表演外，「Ian忠粉」文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦現身台下支持，成為全場另一焦點。

由於演唱會超時，外界難免質疑是否因局長親臨而「攞正牌超時」。對此，Ian在完騷後接受《香港01》訪問，親身回應超時、局長到場的感受，以及早前現場出現「空櫈」的風波。

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台上全情投入 坦言不知局長到場

談及羅淑佩局長特意到場支持，Ian表示自己在台上時並不知情：「我唔知道呀，我喺台上演出嘅時候，其實都冇咩留意有邊一位嚟咗睇。咁當然好多謝佢嚟支持囉！咁但我作為一個表演者，喺台上邊我就係好focus喺個舞台上邊嘅表演同埋個演出囉。」

對於演唱會超時，Ian直言自己當時連時間都不知道：「我喺台上邊我都唔知道現在個時間去到邊，我問觀眾，觀眾每次都講話8點，咁我咪又再唱多陣囉，我又冇帶錶上台。罰款我係唔知道，我都係好專注喺舞台上邊嘅表演。我覺得我作為一個歌手，唯一的任務就係要令到入場嘅觀眾覺得滿意、睇得開心、聽得開心。」

Ian有意去旅行。（葉志明攝）

針對前兩日演唱會出現空櫈，以及他曾呼籲粉絲坐落前排、甚至「爆響口」指客戶忘記將演唱會飛給觀眾，惹起關注。Ian澄清自己事前對內部安排毫不知情：「我事前都唔知有咁嘅事，開咗場才知道有咁嘅事。幕後團隊了解過咩事之後，就即時同我講係發生咩事。」

Ian強調自己並沒有得罪或指責任何單位：「我冇講過係客戶嘅錯，亦都冇開名話係邊個客戶⋯⋯當然要解釋返給觀眾聽係咩一回事，因為你要叫佢哋移動，你都要話給佢哋聽係咩事，佢哋先會配合，同埋觀眾有知情權。」

陳卓賢尾場超時獻唱，相信歌迷一定非常滿意。（葉志明 攝影）

面對突發狀況，Ian展現出專業態度：「就算點樣，我都係100分咁樣去唱，我覺得人生有好多突發事情，要專注做好個表演。個Show開始咗，就做好個Show。」

被問到會否覺得空櫈很可惜、令不少想入場的粉絲錯失機會，Ian感恩地表示：「如果大家想睇，我之後再開演唱會再考慮啦！」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩，昨晚亦有到場觀看陳卓賢尾場演唱會。（葉志明 攝影）