香港DJ專訪｜DJ Galaxy抱著「試下囉」精神試出音樂製作之路

上期專欄帶領讀者認識了本地著名音樂人DJ Galaxy的DJ歷程，回顧他如何捉住每一個機會，從差點被永不錄用的DJ新丁，走到成為香港DJ大賽冠軍的人馬。DJ Galaxy音樂生涯的另一階段，始於認識農夫後。本期專欄他將分享成為音樂製作人之路，抱著「試下囉」的精神，開拓屬於自己的音樂世界。

攝於與DJ Galaxy訪問當天。

波盛：你係點樣認識到農夫﹖

DJ Galaxy：應該係2000年頭喺個DJ比賽識到農夫。當時我同 Tommy 做評判，見到農夫嗰兩個友仔幾風趣喎。佢哋嗰種Rap係好Drama，好似做緊戲咁幾過癮。之後神推鬼㧬就有個Agent搵我同農夫DJ，嗰陣時我仲未做音樂，但我有買嗰啲Sampler一部琴咁嘅樣，諗住好似Tommy咁砌下Beat、捽下碟，嗰陣Tommy已經喺LMF爆咗出嚟。

當時我就諗：「冇理由淨係做DJ捽下碟就算。」我就開始認真做音樂，其實我覺得好難，仲要嗰個年代全部Hardware，但我又係嗰種「試下囉」嘅心態。我覺得嗰陣做DJ可以做到一啲Remix版本係自己打嘅，我覺得會好開心，因為嗰個年代已經開始轉型，90年代尾已經開始有啲 DJ利用軟件去做一啲Remix。

我記得後嚟我喺ICQ認識到一個朋友。人哋用ICQ溝女，我唔係嘅，我想搵一啲識音樂嘅人，睇下可唔可以教到或者幫到我。咁啱就識到個Friend佢識彈琴，佢女仔嚟嘅但最初我唔知，係後尾佢黎我屋企彈琴我先知，係幫我最多嘅人，佢主要幫我彈Chord。跟住第二個幫我最多就係咖啡因公園，因為我都好鍾意聽其他嘅聲，所以我想佢幫我手彈結他。

其實嗰陣我唔係好識，做咗好多Demo然後Tommy話：「唔得呀。」佢淨係叫我扔落垃圾桶，但係我又冇嘢喎，咁我覺得可能真係唔好呢，真係唔好咪唔要。我又係嗰啲死纏爛打，又係咁死做。唔知點解有一日突然開咗竅，Tommy就要咗我嗰隻歌，嗰隻就係《十七年華》。

DJ Galaxy第一首被採納的歌曲成為了農夫的《十七年華》。

波盛：你記唔記得嗰種類似開竅嘅感覺係點﹖

DJ Galaxy：《十七年華》其實我有一個藍本，我好想做Eminem嗰種Dark。我就問我彈琴個Friend：「你可唔可以彈到呢個Chord?」佢就彈咗啲Chord，我就做咗個Beat底。之後我喺度諗點樣做個Melody 落去，即係首歌嗰個「燈燈燈燈」。當我朋友彈咗幾粒音出嚟，我就睇佢啲Melody Key，自己突然間覺得開咗竅，發現原來佢都係圍繞住嗰啲Chord嚟彈個Key，我當時係呢個諗法，咁我就開始利用呢一種模式去做。

農夫在三人時期已於DJ Galaxy合作。

《十七年華》之後Plug出嚟成績好嘅就係《456Wing》。《456Wing》最初我無乜概念，因為陸永話想寫一隻歌笑自己去鼓勵人。跟住我喺度諗，我有一個好鍾意嘅對象就係Kayne West，佢有隻叫做 《Through The Wire》，Sample咗Chaka Khan嘅《Through the Fire》。既然美國可以用美國Classic Sample做呢件事，點解我唔可以試下用廣東歌去做呢件事呢﹖有咩歌可以鼓勵人又係Classic呢﹖我就諗到陳百強。

《456Wing》令農夫聲名大噪。

我嗰時都幾鍾意陳百強，覺得《喝采》係陸永想要嗰樣嘢，佢都係鼓勵人唔好絕望。我就Sample左佢頭幾個Bar，改過啲Key，之後叫我朋友幫我執返啲Chord，我再改動過啲Bassline同砌咗個鼓。我係好想要有Kayne West嗰種感覺，要啲人一聽到有共鳴。除咗個 Rap，音樂底其實係 Match 到成件事，咁先產生到共鳴，之後就成形變咗《456Wing》。

另一首彈起真係令到佢哋轉運嘅就係《風生水起》，嗰陣做《風生水起》真係無諗過可以改變命運。我係諗住做一啲氣氛嘢，到中間有少少跌咗落去嘅Feel，即係麥玲玲嗰段係同之前嗰段好唔同。我又諗啲Big Band嘅Brass幾好喎，搵咗啲Sample係咁Chop，Chop咗好多個Demo出嚟，聽咗好耐然後剪咗一個好 Rough 嘅，之後做咗個鼓，再叫我個Friend幫我亂彈個Bassline，我自己再執返啲排位。

《風生水起》及同名專輯的成功為農夫帶來多個樂壇頒獎禮的獎項。

因為我朋友未必識Hip Hop嘅Groove，然後我再彈咗一大咋嘢，喺嗰度抽抽斬斬。嗰時搵嘅聲仲用緊啲Hardware Module，要搵個比較Groovy嘅Bassline襯返落去，然後啲鼓改咗幾次。農夫兩個聽到個Demo就OK咗攞咗去試，其實應該有幾個Demo，我都唔記得整咗幾多個。

波盛：幾首歌嘅成功有無令你哋更加掌握到做歌嘅方向﹖

DJ Galaxy：我成日覺得Pop嘢係無得計算，你突然間爆出嚟就係嗰一下。因為我哋都唔知道人哋興啲乜，只係我覺得過癮、好玩，就擺啲元素落去，而農夫佢哋又OK寫到嘢。因為佢哋好多諗法，比到我好多唔同嘅靈感去做，喺佢哋身上又學到一啲嘢，我成日覺得學嘢係無分高低。

譬如佢哋有啲Idea畀咗我，我就會再去諗。嗰陣做咗好多咩《學海無涯》、《粒粒皆辛苦》、《日出而作》。譬如《日出而作》個Bossa Nova係全Sampling，用咗好多Sample砌成一隻歌，冇人知㗎其實，我砌咗好耐。我又無諗過佢哋會用，只不過我嗰陣覺得自己靈感到，好想砌好多我想發生嘅嘢，就成為咗《日出而作》。

波盛：做農夫之後有無為你帶嚟更多嘅機會﹖

DJ Galaxy：我記得係《風山水起》嗰隻碟之後，有第一個外判Remix做，就係因為佢哋隻碟。趙增熹聽完佢哋隻碟就搵咗秘書Contact 我，佢問我有冇興趣做劉德華演唱會嘅三隻跳舞歌，之後東亞華星演唱會又有用返，有《獨自去偷歡》、《倒轉地球》、《開心的馬騮》。

其實我好驚呀我想講，因為我未試過。同農夫做我做得多，突然間有實戰喎，但係我又好想做。所以佢個秘書問我得唔得，我梗係得啦！我覺得我需要試下，佢畀咗啲Vocal我，我好快兩日就畀咗一個好Demo嘅Demo。跟住佢問我有冇概念，因為想聽個概念先落實。

我又夠膽死兩日整咗個Demo，跟住佢嚟咗我屋企聽我嘅Demo，佢真係上嚟聽。我仲覺得：「死啦，我真係好Demo，得唔得㗎﹖得個Beat同個Groove。」佢聽完話OK繼續啦，嗰下佢令我突然間多返少少信心，我就Call左我Friend第二日過嚟幫手執返啲Chord。之後我用咗一個禮拜唔夠嘅時間砌咗成個Medley 出嚟畀佢聽，佢同我講話介唔介意劉華會改嘢，因為佢都比較嚴謹，可能有機會改幾次。我答佢：「無問題呀，改就改啦。」因為每個人都有佢嘅要求。

喺呢一行裏面，其實你無得話我係藝術家，出嚟嘅嘢係咁就係咁。商業社會做音樂一定要大家磨合，仲要係人哋畀機會我。之後佢同劉華開完會，佢話其實冇乜嘢改，劉華聽完個Demo已經直情搵Dancer去編舞。嗰下我都好開心，會有人Buy我個諗法喎，趙增熹畀依個機會我，令我可以幫到劉華整Remix。

波盛：嗰段時間係咪陸續多咗好多同主流音樂圈嘅合作機會﹖

DJ Galaxy：都係。有做過張繼聰，跟住以前Hotcha嘅Winkie，都係整編曲嗰啲。之後有鄭秀文，係Tommy 接返嚟，佢問我做唔做，我話：「鄭秀文我梗係做！」我唔係因為佢個名，而係因為我好細個喺佢出道嘅時候我已經鍾意佢。一個佢一個容祖兒，我係Buy一啲有Style同埋唱歌好聽嘅，如果做到佢兩個其中一個我都OK㗎喇。

DJ Galaxy為鄭秀文製作電子音樂作品《起哄》並收錄於《Love is Love》專輯。

跟住我就同咖啡仔一齊寫，嗰陣我已經有好多自己嘅諗法，Tommy就喺中間協調同Produce，睇下有咩唔好再改。其實我哋都做咗幾隻款，有一個係Dubstep嘅Style，不過我預咗佢未必要，因為太Dark，所以改咗少少，依隻就係《起哄》。另外陳柏宇同農夫有一隻叫《放過自己》，呢個就比較Hip Hop啲，嗰陣叫咖啡仔完全用吉他主導。佢其實都係我合作無間嘅夥伴，最主要佢識唱歌，所以好多時Demo我都叫佢幫我唱。

DJ Galaxy和合作無間的咖啡因公園。

波盛：有段時間你都有同MastaMic合作，你哋嘅合作關係係點樣開始﹖

DJ Galaxy：除咗同農夫做音樂，嗰陣我都想喺 YouTube 度搵一啲新嘅 Rapper，我就喺YouTube度打「Freestyle Rap」，跟住出咗有個叫MastaMic嘅人。咁我睇下佢咩料啦，睇到佢可以Freestyle，但唔知真定假，就用MSN Add佢然後約佢出嚟見個面。

DJ Galaxy與他十分欣賞的Rapper MastaMic。

第一次同佢見面好似係北角花園餐廳，佢同我講佢鍾意Hip Hop，跟住佢攞咗一本簿出嚟，我好記得，寫曬所有中文近似嘅Rhyme。佢話我知佢練快嘴係點樣練法，我覺得佢真係好有Heart。我仲記得有叫佢試下用Freestyle嚟話下我，我唔知佢真定假，因為佢啲Freestyle好順。佢係求奇攞件物件已經Rap到嗰啲嚟，佢同農夫比又係另一種Style，佢啲Rap係子彈嚟。

我就諗：「其實喺香港係咪應該畀人認識到佢呢一種Rap呢﹖」所以我就推薦咗畀Tommy 試下入 CMD 。咁後期佢就自己做返，其實佢都勁。佢叻嗰樣係可以Manage到自己應該要做啲乜嘢。我都有幫佢整咗好幾首歌，有隻叫《Hate Me》。佢係我其中一個幾鍾意嘅Rapper，佢真係Hip Hop字典嚟。

波盛：一路聽你嘅故事，無論做DJ定做音樂，DJ Tommy似乎都係一個非常重要嘅人。你會點樣形容同佢嘅關係﹖

DJ Galaxy：嗰陣好多機會都係Tommy接咗返嚟然後比我做，因為佢已經係農夫經理人，冇乜時間。所以我同Tommy係亦師亦友，唔可以話係Friend咁簡單。我其實都有少少當佢係一個偶像，又當佢係我大佬，因為佢大我少少，我係會Respect佢啲嘢。

至於有冇拗撬其實好少，所有嘢都係畀佢行先，我覺得真係唔得我先會講，識佢咁多年應該冇嘈過。可能有時會嬲，但都唔係關於做嘢，可能細個嗰陣多啲。其實我覺得係一定要有一個軟一個硬，好明顯我係軟天師佢就係硬天師。我覺得佢影響咗我好多嘢，我細個做人冇乜方向，係Tommy令我明白一定要不斷增值自己。我會不斷吸收新嘅嘢，即係好似AI做音樂咁。

DJ Galaxy至今仍十分投入音樂製作。

當然呢啲好個人，如果我自己唔想嘅，佢都影響唔到我。同埋每一樣嘢要覺得有希望先，如果你覺得冇希望嘅，其實唔使做。由我開頭做嘅音樂佢會畀好多意見，後嚟佢越畀越少，我就知道原來我已經開始成熟，佢會放手畀我去諗曬啲Idea。我其實真係好鍾意呢樣嘢，如果唔係我唔會Last到而家仲同佢一齊做呢啲嘢。

我成日都同啲學生講，如果你唔愛呢件事，你係唔可能由興趣變到專業。我覺得專業係由興趣開始，玩藝術呢一Part如果你冇興趣，你點樣去提升自己﹖因為中間實會遇到好多困難。

*除了DJ及音樂製作，DJ Galaxy多年來亦致力於推廣DJ文化，尤其是捽碟文化。他將於下月專欄分享作為DJ導師的感受和心得。