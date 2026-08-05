炎明熹年初過檔Sony Music資源爆發　輕鬆撐起名牌兼甩齊蔭玩嘻哈

炎明熹（Gigi）今年1月以工作室合作形式加盟Sony Music大中華區後，工作量大增兼頻頻現身各大演唱會，連帶個人氣質與衣着品味亦迎來大蛻變。近日她在社交平台分享了一輯街頭靚相，隨即引起網民熱烈討論。



炎明熹今年年初加盟Sony Music大中華區。（IG@yiminghay）

網民大讚「升呢」輕鬆Carry名牌

炎明熹換了新公司後明顯獲得更多資源，發展勢頭強勁。近日她分享街拍靚相，相中的她穿上簡約白色恤衫搭配牛仔褲，最大亮點在於手挽Cartier手袋及佩戴同品牌首飾，散發輕熟女知性美。不少網民大讚她升呢大個女，留言力撐：「炎小姐明顯升level，形象真係一下子carry到名牌。」 、「我認我膚淺，加埋卡地亞氣質加倍」 、「炎明熹轉新公司之後資源確係越嚟越好」。

資源大升級。（IG@yiminghay）

散發知性美。（IG@yiminghay）

輕鬆Carry名牌。（IG@yiminghay）

新歌造型大突破全頭小辮嘻哈味濃

除了日常穿搭大升級，炎明熹在音樂作品上的形象亦尋求突破。近期推出新歌《Bye Bye Bye》，網上突然流傳一張疑似炎明熹極度神祕的造型相，令一眾「Gi炎粉」（粉絲暱稱）十分驚喜。炎明熹放棄「齊蔭」與長直髮形象，大膽嘗試全新風格，全頭束滿了小辮子，再加上戴了頭巾點綴，瞬間變得Hip Hop味濃，展現出與以往截然不同的型格一面。

造型大突破。（網上圖片）

工作爆棚接Job忙 月底孖衛蘭開騷

除了即將發佈新歌外，炎明熹近期的舞台演出亦行程滿檔！早前她大陣仗登陸澳門，偕同「歌神」陳奕迅齊齊重磅參演《陳輝陽作品演唱會-K歌之王》。期間，炎明熹更首度公開獻唱由陳輝陽為她量身打造的國語單曲《關於我們明明看透卻假裝沒看透》，驚艷全場。至於接下來，炎明熹將於8月29日踩入亞博，夥拍導師衛蘭舉行拉闊音樂會。

炎明熹（Gigi）參演《陳輝陽作品演唱會-K歌之王》。（公關提供）