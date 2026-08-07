中年好聲音｜沈宗賢阮慧珊合唱新歌《伽利略的星星》　致敬張學友

《中年好聲音》唱將沈宗賢（Sean）和阮慧珊（Iris），已於2026年8月3日推出首支合唱國語歌《伽利略的星星》。歌曲以星際軌道比喻愛情的頻率與定律，由沈宗賢包辦作曲、作詞及編曲，並由劉易昇監製。



肥媽飯局中一番話成為合作契機

沈宗賢與阮慧珊合唱《伽利略的星星》的契機，源於跟肥媽在飯局中的一番話，Sean說：「有次見到肥媽，佢就叫我『你不如寫一首合唱歌啦！』，其實嗰時咁啱就同阮慧珊一齊食飯，咁阿媽就話不如你哋兩個合唱，於是就有咗今次合作。」Iris就好意外有這次合作機會，「我最初仲以為係隨便一句話，到正式聽到Demo，感覺很夢幻，原來真係會成真。」

肥媽飯局中一番話成為合作契機。

阮慧珊感激拍檔信任可自由發揮

Sean談到製作過程，自爆錄音時兩人搞笑事，「我哋兩個最相同嘅地方，就係唱開Live Band都好大聲，但呢首係情歌我哋要收返啲，唔想感覺太惡。」Iris還很感激Sean在錄音樂時很照顧她，「由第一次練習到錄音完成，好感激Sean嘅信任，任我發揮，只係執咗我少少普通話嘅發音。」

阮慧珊感激拍檔信任可自由發揮。

沈宗賢親創作向偶像張學友致敬

沈宗賢原來是抱着向偶像張學友致敬的心態創作，「張學友嘅《你最珍貴》已經紅咗幾十年，我好希望《伽利略的星星》可以好似《你最珍貴》咁，每次有婚禮啲新人都可以唱住呢隻歌入場。」Sean當初創作《伽利略的星星》，以星際愛情為主題，「我哋人就好似每一顆星星，茫茫人海可以遇見對方，又可以同頻率嘅人非常之少，所以要珍惜當下。」歌曲主要由Sean創作，不過阮慧珊也有幫手為歌曲命名，「我覺得呢首歌除咗浪漫之外，仲有好多學問，所以諗起天文學家伽利略，而伽利略對天文學嘅熱情，就好似我哋兩個對音樂嘅熱愛，任何人好投入咁追求一件事，都會吸引同頻嘅人，產生共鳴，互相拉近互相幫助，做到1加1大於2。」

沈宗賢親創作向偶像張學友致敬。

《伽利略的星星》背後意思

《伽利略的星星》MV由沈宗賢的馬來西亞導演朋友拔刀相助執導，「以茫茫人海中注定遇見對方為故事主題，既然最後一定會遇到，所以MV最後結果就係我哋邂逅。」阮慧珊希望MV能帶出即使生活枯燥，依然有不一樣的緣份出現的訊息，「就算每日生活都過着好規律，但人海中總會有不同嘅生命擦肩而過，看似偶然，但總有軌跡去尋找屬於自己的星星，往往在追尋你心裏面的星星這過程中，你的熱情，你的專注，會吸引同樣頻道的人，在某一個軌跡上遇上，延續屬於大家的故事。」

《伽利略的星星》MV由沈宗賢的馬來西亞導演朋友拔刀相助執導。

沈宗賢期待《伽利略的星星》這首歌，能夠送給每個人和另一半，「兩個人行埋一齊唔係必然，可以遇到一個同頻率嘅人更加難，所以真係要珍惜對方，珍惜當下，另外都希望透過呢首歌畀大家睇到我同阮慧珊柔情一面。」阮慧珊就最想《伽利略的星星》除了該歌迷有悅耳動聽的聽感外，亦令聽眾繼續在人生的軌跡上，擁抱自己熱愛