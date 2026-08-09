陳粒十週年巡迴演唱會香港站 台上被歌迷感動一度無法唱下法

陳粒「一粒」十週年巡迴演唱會香港站紅館首唱 十年奮鬥成就今天果實 陳粒台上感動落淚 為香港站改動巨大，陳粒台上坦承「好緊張」，但全晚

唱足47首歌，認真落力！

全場沸騰安歌不斷 苦練廣東歌盡顯誠意

內地唱作女神陳粒昨晚（8日）首度踏上紅磡香港體育館，舉行一連兩場（8月8日及9日）「一粒」十週年巡迴演唱會香港站。作為出道十年的里程碑，首次踏足紅館，陳粒為香港站不僅歌單變動極大，更苦練多首粵語金曲，讓香港觀眾感受到滿滿誠意。 整晚演唱會，由開場即高潮迭起，果然人如其歌:「易燃易爆炸」，紅館沒完沒了歡呼聲震天，掌聲如雷，大合唱聲不斷，直至散場。安可結束後，觀眾依然久久不願離去。而陳粒唱到最後《果實》一曲，也一度被歌迷感動得閃著淚光，無法唱下去，得不停深呼吸平伏心情才可繼續。

陳粒在台上與歌迷交流時，直言自己心情非常緊張。她表示：「我在網上說了: 緊張 大家都知道。我緊張呢，是因為今天香港站、紅館站的改動特別特別大，會有很多跟平時不一樣的地方。我怕出糗了你們笑我。你們可以笑，因為你們是買了票的。」她又可愛幽默地補充：「今天沒有嘉賓，就我自己可以嗎？」觀眾即報以震裂歡呼聲回應。

這次香港站演出，除了原有的經典曲目外，陳粒特意新增了《Crush》、《貪得》、《懶得》、《警告一次》、《群居生物》、《七樓》、《清透》等多首作品，更為香港樂迷準備了驚喜環節——獻唱3首粵語歌曲，包括經典名曲《似是故人來》、《今宵多珍重》、及《夢中人》。她說:「廣東歌真的很難唱很難唱」，但自己已下足苦功，「如果效果不佳，我也不怕。我是真的努力過的，我的上限可能就這個了。」這份坦率與真誠，贏得全場熱烈掌聲。昨晚每首廣東歌，她都唱得非常精彩，贏盡掌聲 。

紅館向來以親近觀眾著稱，陳粒的舞台設計也入境隨俗， 特別延伸至四邊觀眾席，在握手互動環節，她坐上『蔬果滑板花車』，被推著滿場走，氣氛歡樂到極點。當她下車與觀眾握手，更令歌迷為之瘋狂，她也盡量與能握到的粉絲握手，免得歌迷失望，返回在台上後更笑言：「真怕照顧不到所有的朋友，摸不到所有人的手。但是如果沒抓到不要失望，你們看旁邊誰摸到了，你們去摸摸他的手。」一席話引得全場哈哈大笑，親民又幽默的作風，讓歌迷更加為之著迷。

出道十年首登紅館 締造『百億俱樂部』傳奇」

陳粒，1990年生於貴州貴陽，不靠選秀，以「獨立音樂人」姿態憑實力橫掃華語樂壇。出道十年，交出九張專輯、超過170首作品，曲詞幾乎全部一手包辦。在內地網易雲音樂平台，陳粒歌曲總播放量突破100億次，與王菲、孫燕姿、等天后級歌手齊名，是少數打入「百億俱樂部」的女歌手之一。

今次巡演取名「一粒」，既是回望十年前闖江湖的微小起點，也是展現今天她淬鍊而成、詩意自成一體的音樂星球。配合四十多首作品串聯起十年的心路歷程，為現場觀眾帶來了一場聽覺與視覺的盛宴。

警方加派人手維持秩序 散場交通大致暢順

鑑於早前李昊演唱會散場時出現交通阻塞及觀眾滯留情況，為確保是次活動順利進行，警方今晚特別加派人手於紅館周邊維持秩序。現場所見，警方在黃閘外圍拉起封鎖線，並不停指示離場觀眾前往港鐵站及巴士站方向，嚴防人群聚集。同時，九巴亦加開多條特別路線疏導乘客。在多方配合下，今晚散場後紅館附近交通秩序大致回復正常，觀眾有序離場，再無出現因塞車而導致滯留的情況。

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8/8 陳粒「一粒」十週年巡迴演唱會2026 香港站 Song List

任朝暮

大夢

性空山

如也

亂

奇妙能力歌

光

Crush

種種

留下

當我在這里

自渡

芳草地

走馬

望穿

貪得

自然環境

絕對佔有 相對自由

虛擬

歷歷萬鄉

Song 21-Song 30 Medley

悠長假期

U。U

懶得

妙齡童

警告一次

不妙

大裂縫

Place of Empty

無煙區

群居生物

星夜

橋豆麻袋

浪味仙地

試運行

Song35 舞曲Medley

你你你為了愛情

Disco Queen

Girl with one eye

世界正中

易燃易爆炸

和平鴿

抱歉抱歉

似事故人來

今宵多珍重

七樓

清透

小半

空空

果實

Encore

夢中人