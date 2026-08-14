郭富城《衝衝衝》MV過百人參與　感謝團隊︰酷熱下連續拍攝18小時

「馬年大使」郭富城為香港賽馬會主唱的年度主題曲《衝衝衝》歌曲及MV 於本週上架，旋即在各大平台熱播，獲各大媒體及平台大力支持，對於新歌大受歡迎，城城很高興並表示：「很開心大家喜歡《衝衝衝》。因為這首歌是一首律動感很強的電音舞曲，非常易入耳，而且副歌歌詞極為上口，希望能感染到歌迷跟著唱。」《衝衝衝》MV今日（14/8）正式發佈MV幕後花絮，展示頂尖製作過程的一些用心的過程。

馬會開放了一些平時甚少給予公眾使用的場地予攝製隊拍攝，團隊們處理每一個場景都非常小心。（郭富城《衝衝衝》MV花絮相）

馬房要改裝成跳舞區，必須小心注意不可以影響馬匹休息，所以今次亦特別謝謝馬房的工作人員。（郭富城《衝衝衝》MV花絮相）

由於馬會開放了一些平時甚少給予公眾使用的場地予攝製隊拍攝，團隊們處理每一個場景都非常小心，比如馬房要改裝成跳舞區，必須小心注意不可以影響馬匹休息，所以今次亦特別謝謝馬房的工作人員。此外，由於馬場的賽道、閘口及草地等範疇也是需要高度保養的地方，所以拍攝時也額外要小心，同時由於馬場地方很大，因此攝製隊特別加大3倍燈光設置，才能令現場有足夠光源拍攝，所以為了今次MV拍攝，台前幕後加上後期製作，動員接近一百人參與，可謂人強馬壯之組合。

由於馬場地方很大，因此攝製隊特別加大3倍燈光設置，才能令現場有足夠光源拍攝。（郭富城《衝衝衝》MV花絮相）

由於馬場地方很大，因此攝製隊特別加大3倍燈光設置，才能令現場有足夠光源拍攝。（郭富城《衝衝衝》MV花絮相）

由於馬場地方很大，因此攝製隊特別加大3倍燈光設置，才能令現場有足夠光源拍攝。（郭富城《衝衝衝》MV花絮相）

城城表示：「很感謝今次拍攝團隊、舞群、馬房同事等超過一百人，一起於酷熱天氣下，挑戰連續拍攝 18 小時，全員毫無怨言且動力十足，正因為大家的心志是一致的，就是好想傾力把《衝衝衝》拍好，令MV有足夠的凝聚力，去為大家打氣。」MV由日光拍到深夜，城城全程狀態大勇，對每一個場景的舞蹈動作都和Mike Song一起共識，追求完美舞步的態度一絲不苟，而且愈拍愈精神，狀態甚勇。

城城亦在製作特輯中分享拍攝點滴：「當日於馬房及草地拍攝，是有一些難度，因為馬房相對狹窄，又有馬匹在休息，所以可用作拍攝的時間甚短，但是氣氛極好。至於草地就宏濶漂亮，但為了保護草質。但可拍攝時間不能太長，但是大家仍極有效率地完成所需之鏡頭。」

城城表示當日於馬房及草地拍攝，是有一些難度。「因為馬房相對狹窄，又有馬匹在休息，所以可用作拍攝的時間甚短，但是氣氛極好。」（郭富城《衝衝衝》MV花絮相）

城城表示當日於馬房及草地拍攝，是有一些難度。「因為馬房相對狹窄，又有馬匹在休息，所以可用作拍攝的時間甚短，但是氣氛極好。」（郭富城《衝衝衝》MV花絮相）

今次動員高達一百人之MV力作，城城希望透過這個花絮，令觀眾了解到團隊付出的心力。他亦特別感謝馬房照顧馬匹的馬伕也是勞苦功高，將馬匹訓練得非常溫馴，令我們得以順利拍攝。城城表示：「《衝衝衝》是團隊用100%心力去攝製，希望能帶出一股正能量，令大家看得開心和充滿動力。」

國際跳舞天團Kinjaz 創辦人 Mike Song 操刀編舞，亦是今次 MV 的一大亮點，今次Mike Song 專程來港，為城城量身打造專屬勁舞，將馬匹優雅與爆發力與郭富的舞台美學完美結合，完全發揮到歌曲的熱血氣勢。再度合作後 Mike Song對城城給予極高敬意，Mike坦言見過無數頂級表演者，但城城對舞台的熱情與精準掌控力依然獨一無二，Mike由心盛讚：「只要他站上舞台就能瞬間掌控全場，這種天賦加上數十年磨練的實力無可複製，是當之無愧的舞台王者。」

今次 MV由導演 Dee Lam (阿Dee) 執導，這是繼《Exit》後再度與城城合作。（郭富城《衝衝衝》MV花絮相）

今次 MV由導演 Dee Lam (阿Dee) 執導，這是繼《Exit》後再度與城城合作。（郭富城《衝衝衝》MV花絮相）

今次 MV由導演 Dee Lam (阿Dee) 執導，這是繼《Exit》後再度與城城合作。阿Dee表示心情依然充滿期待與興奮，加上今次能與國際頂級排舞師 Mike Song聯手，形容這個超頂尖陣容絕對能為作品帶來更多驚喜與火花，希望自己能把馬會的動感與城城的舞蹈動力，盡力透過MV發揮出來，亦期待 MV為觀眾帶來滿滿的熱血與視聽新觀感。