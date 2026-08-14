韓團CLC11週年巡唱8月登陸西九　完整體重聚大派HI-TOUCH福利

韓國人氣女團CLC將於2026年8月29日(星期六)晚上7時正，在西九文化區安盛竹翠公園AXA Wonderland舉行《CLC 11th Anniversary Concert : After All in Hong Kong》演唱會。作為CLC出道11週年巡演的重要一站，久違香港的完整體成員將再度重臨，與香港CHESHIRE共度意義非凡的重聚時刻。而對於一路陪伴CLC成長的CHESHIRE而言，能夠再次見證成員們站在同一舞台上載歌載舞，無疑是一份難得且無法取代的回憶。演唱會票價分別為$1380(VIP)和$980(GA)兩種，現於KKTIX、大麥、貓眼、UUTIX、Trip.com等票務平台熱賣中。

演唱會海報（公關提供）

CLC將於在西九文化區安盛竹翠公園開騷。（公關提供）

女團CLC。（公關提供）

CLC十一週年巡唱八月登陸西九

除29號晚竹翠公園台上演出外，今次CLC巡唱香港站也帶來不少福利：8月29日演唱會當日，全場觀眾均可參加HI-BYE和隨機讀信環節，並獲得香港站官方海報及限定小卡；VIP觀眾可享有全員HI-TOUCH、觀看綵排及周邊優先購買等福利，並有機會獲得5項限定權益中至少一項，包括全員6V1合影、全員6V10合影、全員6人親筆簽名海報、6人隨機親筆簽名小卡一張、全員面簽海報；GA觀眾則有機會獲得4項限定權益中至少一項，包括全員6V20合影、6人隨機親簽小卡一張、全員6人親筆簽名海報、6人隨機印刷簽名自拍寶麗來小卡一張。

凡於8月29日演唱會中選任何型式合影的觀眾，將可以參加30日上午第一場合影活動，現場更安排了30分鐘Meet&Greet及遊戲環節，入場觀眾可獲贈官方手幅及與29日款式不同的香港站限定小卡。

大派福利（公關提供）

兩日公演大派福利禮包

8月30日下午的第二場活動將以福利禮包形式，提供給8月29日演唱會全場門票持有人開放購買。下午場活動設有多款1V1的限定福利禮包，包括60秒親筆簽名AR明信片、50秒親筆簽名寶麗來、30秒手機自拍及3分鐘1V1合拍30秒影片等項目，觀眾可以在購票時選定希望進行1V1互動的成員。第二場活動同樣設有30分鐘的Meet&Greet和遊戲環節，並提供官方手幅及香港站限定小卡等福利。具體福利內容、抽選安排及相關購買資訊，敬請密切留意主辦方叩叩呐娛樂文化、燚光年娛樂的官方平台公布。