樂壇新人林煊諭 Yumiko 強勢出道　首支單曲聯手Heyo火力全開

ARA Music 唱片公司旗下的22 歲跳唱女新人林煊諭（Yumiko）夥拍Rap界代表 Heyo於今年 8 月正式強勢出道，首支個人派台 R&B/ Hip Hop 作品《All I need Is You》（feat. Heyo）現已於各大音樂平台正式上架。

ARA Music 22 歲跳唱女新人Yumiko今年 8 月正式強勢出道。(公關提供)

聯手 Heyo 擦出強烈火花

作為樂壇新人的 Yumiko，首支出道單曲特別邀請香港知名說唱歌手 Heyo（霍嘉豪） 聯手合作，為歌曲注入強烈的音樂火花。新歌《All I need Is You》的創作靈感源自 Yumiko 與前度分手的真實經歷，透過歌曲表達愛情觀「曾經 All I need is you ，以為冇咗自己就可以得到你，以為你嘅離開全部都係自己嘅問題，但原來感情世界冇絕對嘅好定唔好，我依然相信我係好好，All I need is you —— 而現在的「You」，是那個重新愛上自己的我。」

Yumiko 擁有深厚的舞蹈根基，精通中國風舞蹈及 Hip Hop，中學時更曾於校內舞蹈比賽中勇奪殊榮。(公關提供)

紮實舞功與聲樂底子 追夢源自 Lady Gaga 演唱會

性格樂天外向的 Yumiko 擁有深厚的舞蹈根基，精通中國風舞蹈及 Hip Hop，中學時更曾於校內舞蹈比賽中勇奪殊榮。 從小熱愛音樂的她，童年時親身朝聖天后 Lady Gaga 的香港演唱會，從此燃點起對大型舞台表演的熱情與夢想。為裝備自己，她於伯樂音樂學院接受專業的聲樂與舞台訓練，並在歌唱大賽中屢獲佳績，並由學院及ARA Music造就Yumiko 與亦都是學院的Rap導師Heyo 這次驚喜 crossover合作。

Yumiko 首次參與 MV 拍攝直言新鮮感十足。(公關提供)

初次拍 MV 難掩興奮 盼望與 Heyo 同台 Live 表演

首次參與 MV 拍攝的 Yumiko 直言新鮮感十足，難掩興奮心情：「好開心第一次出歌就可以同 Heyo 前輩合作，希望未來有機會一齊同台 Live 表演！」 她大讚 Heyo 非常有音樂才華，透露自己一直以來都十分欣賞對方的作品《盛夏的舞》，以及電影《狂舞派》系列。展望未來，Yumiko 訂下今年目標，希望能積極參與做好之後每一首作品，亦會全力爭取，盼望能夠踏上音樂頒獎禮！