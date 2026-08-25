草蜢演唱會2026美國三藩市｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
草蜢《GRASSHOPPER THREE IN LOVE》演唱會將於2026年12月5日（星期六）在Event Center, Graton Resort & Casino 貴騰賭場渡假村舉行，會在Graton Resort & Casino預售優先開賣門票，並會在W1 Production、海鷗假期、無興記、發達旅遊、蒙市原味店開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
草蜢演唱會2026三藩市 | 詳情
演唱會日期：2026年12月5日（星期六）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：Event Center, Graton Resort & Casino 貴騰賭場渡假村
門票價錢：US$98 / $138 / $198 / $288 / $388
草蜢演唱會2026三藩市 | 優先購票
草蜢演唱會2026三藩市 | Graton Resort & Casino 會員預售
優先訂票渠道：Graton
門票發售時間：8月25日早上10時（PDT）
草蜢演唱會2026三藩市 | Ticketmaster 優先購票
優先訂票渠道：Ticketmaster
門票發售時間：8月26日早上10時（PDT）
草蜢演唱會2026三藩市 | 公開發售
公開發售平台：W1 Production、海鷗假期、無興記、發達旅遊、蒙市原味店
公開開賣日期：8月31日起
W1工作室｜626-350-1318
海鷗假期｜888-536-7188
無興記｜626-931-6638
發達旅遊｜626-286-2828
蒙市原味店｜323-726-0788