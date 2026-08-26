鄉謠歌后Dolly Parton離世享年80歲　特朗普宣布全國下半旗哀悼

美國鄉謠歌后Dolly Parton於8月25日在家中離世，享年80歲，其姨甥在Dolly的社交平台證實消息。而美國總統特朗普（Donald Trump）隨即宣布全國下半旗一星期向Dolly致哀。

鄉謠歌后Dolly Parton離世享年80歲。（Getty Images）

特朗普宣布全國下半旗哀悼一周

Dolly Parton經紀人之後發聲明透露Dolly是因癌病離世，據知她死前幾日因「自體免疫與腎臟問題」而入院。去年她亦曾一度被傳健康欠佳而取消演唱會，當時其妹妹Freida Parton留言求fans為她祈禱，因而令不少樂迷擔心。Dolly離世消息公布後，特朗普於社交平台發文哀悼，大讚Dolly是音樂史上最偉大的鄉謠歌手之一，前無古人，後無來者，為向對方致敬，下令全美各地下半旗一星期。

Dolly創作與主唱的歌曲逾千首包括《Jolene》與《I Will Always Love You》等，其中《I Will Always Love You》於90年代被美國已故天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）翻唱而再度大熱。（Getty Images）

特朗普宣布全國下半旗哀悼。（IG/@realdonaldtrump）

Dolly聲色藝俱全，6歲時已創作第一首歌《Little Tiny Tasseltop》，她在1950年代末正式加入樂壇，創作與主唱的歌曲逾千首包括《Jolene》與《I Will Always Love You》等，其中《I Will Always Love You》於90年代被美國已故天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）翻唱而再度大熱。Dolly 11次奪得「格林美音樂獎」，更於2022年打入「搖滾音樂名人堂」，去年獲「奧斯卡」頒發榮譽獎，不過她因病而缺席頒獎禮。