泳兒音樂會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

泳兒音樂會<2026 泳兒 Vincy "The Present" 巡迴音樂會-澳門「生日專場」>將於2026年10月17日（星期六）在「澳門百老匯」-百老匯舞台舉行，會在銀河票務、大麥、MUTIC開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



<2026 泳兒 Vincy "The Present" 巡迴音樂會-澳門「生日專場」>將於2026年10月17日（星期六）在「澳門百老匯」-百老匯舞台舉行。（Facebook@超奇娛樂 CQ Entertainment）

泳兒音樂會2026澳門 | 詳情

音樂會日期：10月17日（星期六）

音樂會時間：晚上7時

音樂會地點：澳門百老匯-百老匯舞台

門票價錢：MOP/HKD 680 / 480 / 280

泳兒音樂會粉絲福利。（Facebook@超奇娛樂 CQ Entertainment）

泳兒音樂會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：銀河票務、大麥、MUTIC

公開開賣日期：9月4日（星期五）

公開開賣時間：中午12:00起

泳兒音樂會2026澳門 | 座位表

2026 泳兒 Vincy "The Present" 巡迴音樂會-澳門「生日專場」座位表。（Facebook@超奇娛樂 CQ Entertainment）

泳兒音樂會2026澳門 | 大麥4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。