COLLAR新碟以番茄貫穿　Marf創作《SKSKZAZA》傳遞微小但強大力量

即將下月11日推出專輯《PERSONA》的樂壇女子組合COLLAR，於專輯中收錄全新7首歌曲，繼頭炮作品《淚光》登場後，年度第二首團歌《SKSKZAZA》亦於昨日（25日）面世。新歌《SKSKZAZA》收起《淚光》的柔和，以澎湃的曲風為主，貫徹COLLAR的跳唱風格，傳遞着「微小但強大」的信念，而MV除了到日本富士山附近取景外，更大玩古靈精怪與荒誕玩味，展現COLLAR獨有的瀟灑本色。

即將下月11日推出專輯《PERSONA》的樂壇女子組合COLLAR，於專輯中收錄全新7首歌曲，繼頭炮作品《淚光》登場後，年度第二首團歌《SKSKZAZA》亦於昨日（25日）面世，收起《淚光》的柔和，以澎湃的曲風為主，貫徹COLLAR的跳唱風格，傳遞着「微小但強大」的信念。

MV除了到日本富士山附近取景外，更大玩古靈精怪與荒誕玩味，展現COLLAR獨有的瀟灑本色。

Marf首次為團歌作曲

《SKSKZAZA》由T-Ma監製、JONO編曲、王樂儀填詞、Wilma Virintie與 JONO、musicbyAP及marife作曲，歌曲看似古靈精怪，但內裡卻傳遞着「微小但強大」的正面訊息，難怪COLLAR成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖大讚歌曲具有深層意思，當中有份參與作曲的Marf表示：「其實呢首歌嘅意思係超級正，我係好鍾意，佢帶出嘅意思，係也許呢個世界好似有好多無力感，但其實我哋做嘅所有嘢都會有用、都會起緊作用，只係時間問題，別放棄。」而Gao與Winka就認為歌曲是COLLAR一貫作風，趣怪得來，又保持勇氣，Winka指：「對我嚟講呢首歌等於瀟灑！歌詞入面有一句『食麵加果醬』我覺得幾有趣，俗世會覺得食麵加果醬係好奇怪嘅事，但係我鍾意食麵加果醬，唔需要作任何交代。」

當中有份參與作曲的Marf表示：「其實呢首歌嘅意思係超級正，我係好鍾意，佢帶出嘅意思，係也許呢個世界好似有好多無力感，但其實我哋做嘅所有嘢都會有用、都會起緊作用，只係時間問題，別放棄。」

Gao與Winka就認為歌曲是COLLAR一貫作風，趣怪得來，又保持勇氣。

Winka指：「對我嚟講呢首歌等於瀟灑！歌詞入面有一句『食麵加果醬』我覺得幾有趣，俗世會覺得食麵加果醬係好奇怪嘅事，但係我鍾意食麵加果醬，唔需要作任何交代。」

歌曲《SKSKZAZA》由外籍排舞導師編舞，舞姿別具特色，然而COLLAR透露，在《PERSONA》中，除了《SKSKZAZA》要跳舞外，還有另外兩首歌曲都要排舞，當中Candy說：「我哋用咗兩星期左右，就排晒三首歌嘅舞，我覺得呢幾首歌都有唔同嘅難度，不過講到最難嘅一首團歌，我反而覺得係《Trouble Trouble》，冇live完整表演過呢段舞，所以如果而家叫我跳，我諗我都唔記得點跳，但我係好鍾意呢首歌嘅舞，因為排舞師加咗好多可愛嘅動作落去，令成隻舞更加鬼馬同有趣。」

《PERSONA》中，除了《SKSKZAZA》要跳舞外，還有另外兩首歌曲都要排舞，當中Candy說：「我哋用咗兩星期左右，就排晒三首歌嘅舞，我覺得呢幾首歌都有唔同嘅難度，不過講到最難嘅一首團歌，我反而覺得係《Trouble Trouble》，冇live完整表演過呢段舞。」

斜坡拍攝顯難度

專輯《PERSONA》中的多首新歌MV，均由蕃茄作題引及貫穿，而繼《淚光》有蕃茄出現後，《SKSKZAZA》亦有蕃茄鏡頭，令不少樂迷討論，究竟蕃茄背後帶出甚麼訊息，相信有待揭曉。不過，提到蕃茄，Day透露為拍攝今次MV，差點被蕃茄「考起」，她指：「有一幕我同Marf、Gao、Ivy要喺斜坡草地度跳，然後工作人員就掟啲蕃茄落嚟，我哋不斷跳，但個斜坡係好斜，又驚踩到啲蕃茄會跌親。」至於Sumling表示，今次拍攝最難忘，莫過於在草地上拍攝的時候，被蚊子叮咬後，兩個星期仍然十分痕癢。

專輯《PERSONA》中的多首新歌MV，均由蕃茄作題引及貫穿，而繼《淚光》有蕃茄出現後，《SKSKZAZA》亦有蕃茄鏡頭，令不少樂迷討論。Day透露為拍攝今次MV，差點被蕃茄「考起」，她指：「有一幕我同Marf、Gao、Ivy要喺斜坡草地度跳，然後工作人員就掟啲蕃茄落嚟，我哋不斷跳，但個斜坡係好斜，又驚踩到啲蕃茄會跌親。」

至於Sumling表示，今次拍攝最難忘，莫過於在草地上拍攝的時候，被蚊子叮咬後，兩個星期仍然十分痕癢。

過往COLLAR曾為歌曲《idc》到日本拍MV，再次重臨日本拍攝，未知感覺可有不同？COLLAR指今次雖然要在3日的行程拍攝5個MV，但比上次舒服，而且在拍攝的最後一天，還可以齊齊到Outlet血拼，Ivy說：「今次拍攝唔使摸黑開始化妝，已經好感恩。而且拍攝地方喺溫泉區，收工後可以同其他成員一齊浸溫泉，玉帛相見，係十分有趣嘅體驗。最後喺上飛機前3個鐘，我哋整個團隊仲爭取到時間去Outlet購物！」

COLLAR指今次雖然要在3日的行程拍攝5個MV，但比上次舒服，Ivy說：「今次拍攝唔使摸黑開始化妝，已經好感恩。而且拍攝地方喺溫泉區，收工後可以同其他成員一齊浸溫泉，玉帛相見，係十分有趣嘅體驗。」