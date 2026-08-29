蘇家欣出動比堅尼拍新歌MV　海南島取景無懼颱風驚喜發掘粉紅沙灘

曾參加《全民造星3》的「阿Bee」蘇家欣（Brianna）最近推出新歌《Miss Sunshine》，這首充滿夏日氣息的輕快歌曲，不單止旋律輕快洗腦，歌詞更精準地捕捉了都市人渴望逃離壓力的心聲，鼓勵大家暫時放下無休止的「加班與工作」，給自己放一個假。

曾參加《全民造星3》的「阿Bee」蘇家欣最近推出新歌《Miss Sunshine》。

遠赴海南島取景 驚喜發現夢幻粉紅沙灘

歌曲中段加入 Rap 元素，乃Brianna初嘗試Rap，期望帶出「追逐夢想無需要驚」的熱血信息，鼓勵大家放膽出走，兌換屬於自己的自由！為了將歌詞中那片「美好的天」與「海岸」完美視覺化，今次歌曲的 MV 團隊特別遠赴海南島進行拍攝。

Brianna 走遍當地多個絕美打卡位，將熱帶島嶼的陽光與海灘盡收眼底。其中最令人期待的，莫過於團隊在當地發掘到一個充滿驚喜的「粉紅沙灘」！Brianna 更穿上多套泳衣及三點式示人，遊走不同的小鎮大街及遊艇上拍攝，當中最難忘要數遊艇上拍攝，因為身邊的工作人員邊拍邊暈船浪，她則靠意志力撐住，展現最佳一面。

蘇家欣團隊發掘到「粉紅沙灘」，真係好驚喜。

積極增肌減脂操Fit 以最佳狀態比堅尼上陣

為了在 MV 及宣傳照中完美呈現充滿活力的夏日感覺，Brianna 在拍攝前可謂下足了苦功！她積極進行地獄式增肌減脂訓練，並嚴格控制飲食，成功將身形操練到最佳狀態。務求能演繹了出「Miss Sunshine」的陽光與活力！

拍攝新歌MV期間，Brianna 透露她跟團隊一直受到幸運之神眷顧，就如當天抵達海南島時，因遇上颱風，她跟團隊的航班是最後一班可以着陸。她說：「雖然遇上颱風打亂咗拍攝計劃，但每當埋位時，天氣都會瞬間放晴，喺燈塔拍攝時，頭頂係一片藍天與白雲，但遠處就烏雲密佈。」

比堅尼上陣。

拍攝前操Fit。

拍攝前操Fit。

同步推出同名遊記 紀錄獨遊點滴

Brianna 亦將為歌迷帶來另一份驚喜之作，就是她將隨歌曲，同步推出同名《Miss Sunshine》遊記，並會收錄今次《Miss Sunshine》MV拍攝的相集與花絮。這本遊記將紀錄她這些年來獨遊世界各地的珍貴體驗。從一個人踏上旅途的勇氣，到旅途中的所見所聞，Brianna 將用文字和照片，帶領大家走進她的內心世界，認識這位獨立、勇敢又熱愛探索的女孩。

好多拍攝花絮分享。