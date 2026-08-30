周段廷演唱會邀19歲歌唱比賽評判杜德偉做嘉賓　YT：點解你foul我

周殷廷（YT）首個紅館演唱會《The Alchemist Live 2026》昨晚（30日）尾場，中段他突然有感而發，指今次演唱會將很多埋藏心入面最脆弱、最怕被人見到，最覺得自己失敗的事情全翻出來，他一度擔心會被大家唾棄，但表示：「但係好想喺度同大家講，其實失敗只係一個開始，好多謝大家今日俾咗呢個機會我佢見到大家，佢比我知道我值得有紅館演唱會呢個舞台！」

（葉志明攝）

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他憶述19歲在台灣參加《超級星光大道5》落敗的經歷，當時他很傷心，躲在後樓梯哭，還致電父母，他又提到，當日席上的評判之一，正是他接下來要介紹出場的嘉賓——杜德偉。YT提及當日賽後在電視台外，自己截停了杜德偉，向他自我介紹：「你好，我叫周殷廷，我係香港嚟嘅！佢出返嚟，我話我好想俾你知道，我就係第100個啱啱俾人foul嗰個，但係我好想同你講，終有一日我一定會成功做到一個歌手！而係嗰一刻，呢一個男人佢望住我，佢話『好呀！你加油！』然後佢就上咗車。喺每一次我覺得失意嘅時候，每一次我覺得徬徨嘅時候，都有好多唔同嘅鼓勵去鼓勵我，而佢把聲係其中一把好重要嘅聲音，我好希望可以今日同大家一齊分享呢樣嘢，亦都好多謝佢，成為我哋今晚尾場嘉賓嘅最後拼圖！」

（葉志明攝）

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二人合唱《無心傷害》，之後YT邀杜德偉翻看當日比賽的評分片段，並問：「其實我想問呢，點解當日你foul我嘅？」杜德偉即笑言：「啊！我知喇！你今日叫我嚟唔係做你嘉賓，你係想尋仇嘅！唔怪得我叫你同我唱《信自己》你死都唔肯唱，要唱《無心傷害》，係咪我無心傷害咗你呀？呢度全部都係你啲歌迷，全部上嚟冧我，好恐怖喎！」之後YT表示其實當日杜德偉冇份畀「交叉」，杜德偉也說：「我撐你㗎！」YT再說：「多謝你當日識貨！」杜德偉之後更大讚他：「咁靚仔，又唱歌唱得好聽，跳舞又好睇，又性感，煉金師喎，煉到胸肌、腹肌都唔簡單㗎 ！我都流口水呀！」

（葉志明攝）

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最後，YT親手送上自己的專輯予杜德偉作為禮物，而杜德偉就搞笑表示：「當日周殷廷帶住個電影製作人嚟，一齊俾咗個劇本我，隔咗幾日，周殷廷打返嚟話『你可唔可以做演唱會嘉賓？』我話『死啦，唔做佢嘉賓咪冇戲拍？』所以我應承咗你囉……唔係，因為我都好開心你開演唱會吖嘛，係一個榮幸嘅， thank you。」

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