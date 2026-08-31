Tr33期待5年終與呂爵安出歌《半糖去冰》　讚對方可靠敬業大哥哥

年僅22歲的香港新生代唱作歌手Tr33，從街頭Busking一路唱到憑〈沉船仔〉被香港樂壇天王張敬軒公開點名，再以〈你知道你比晚霞好看嗎〉創下Spotify千萬串流，讓更多人認識他的名字。2024年，當時仍未正式出道的Tr33憑原創歌曲〈沉船仔〉在網路累積聲量，更意外被張敬軒「Pick」中！張敬軒曾在澳門演唱會舞台上公開向全場介紹Tr33，大讚他是香港「新一派創作人」，更透露自己早上刷牙時都會播放〈沉船仔〉，讓當時仍未正式出道的Tr33一夕受到眾多關注。從一首在網路被聽見的作品開始，Tr33逐漸從街頭唱進無數樂迷的耳機裡。

22歲的香港新生代唱作歌手Tr33，從街頭Busking一路唱到憑〈沉船仔〉被香港樂壇天王張敬軒公開點名，再以〈你知道你比晚霞好看嗎〉創下Spotify千萬串流，讓更多人認識他的名字。

2025年，Tr33與BK、Seluu共同推出的〈你知道你比晚霞好看嗎〉，以男性視角回應歌手陳華的代表作〈想和你看五月的晚霞〉，推出後迅速「病毒式擴散」，Spotify累積串流迅速突破千萬大關，更曾登上Spotify台灣榜第27名，成為Tr33至今最具代表性的作品之一。這首歌也意外讓原本隔著作品的Tr33與陳華產生音樂連結，兩人其後更在〈想和你看五月的晚霞：夏日續章〉延續創作上的交流。讓這場從「用一首歌回應另一首歌」開始的緣分，真正促成跨地域的音樂合作。

2025年，Tr33與BK、Seluu共同推出的〈你知道你比晚霞好看嗎〉，以男性視角回應歌手陳華的代表作〈想和你看五月的晚霞〉，推出後迅速「病毒式擴散」，Spotify累積串流迅速突破千萬大關。

近日Tr33推出新歌《半糖去冰》，就與人氣男團MIRROR成員Edan呂爵安一拍即合！Edan早已在網路上聽過Tr33的〈你知道你比晚霞好看嗎〉與〈有線耳機〉，對他的創作風格留下深刻印象，並透過香港音樂監製Edward Chan牽線，希望有機會認識並展開合作。直到今年6月28日，陳華與Edan於香港KKBOX風雲榜合作演出，也意外成為Tr33與Edan真正認識彼此的契機。今年7月，Tr33寫下全新歌曲〈半糖去冰〉，並邀請Edan共同演唱，歌曲將收錄於Tr33接下來推出的全新專輯中。

近日Tr33推出新歌《半糖去冰》，就與人氣男團MIRROR成員Edan呂爵安一拍即合！

〈半糖去冰〉從一杯再日常不過的手搖飲品出發，把「記得一個人喜歡喝什麼」寫成感情結束後，依然留在生活裡戒不掉的習慣。Tr33分享，這首歌最初是先有「用手搖飲寫一段關係」的想法，平時買飲料時，偶爾看見情侶一起點餐、一起等飲料，看似平凡的畫面，卻讓他覺得其中藏著許多只屬於兩個人的故事，也讓他告訴自己：「有一天一定要用手搖飲寫一首歌。」

〈半糖去冰〉從一杯再日常不過的手搖飲品出發，把「記得一個人喜歡喝什麼」寫成感情結束後，依然留在生活裡戒不掉的習慣，這也讓Tr33告訴自己：「有一天一定要用手搖飲寫一首歌。」

Tr33認為，生活裡的美好往往來自最不起眼的小事，而喜歡一個人，也會在不知不覺間記住對方的習慣，「半糖去冰」從一句普通的點餐習慣，慢慢成為兩個人相愛過的記憶，直到身邊少了一個人，才發現那些瑣碎的日常，反而留得最久。雖然寫的是一段已經失去的關係，但Tr33卻沒有把〈半糖去冰〉變成一首沉重的失戀情歌，他說：「因為快樂的回憶，總該是快樂的。」回想起對方喝著飲料、臉頰鼓鼓嚼著珍珠的模樣，依然是記憶中最美好的畫面。因此歌曲以輕快的結他節奏搭配小提琴，讓快樂與遺憾交織出Tr33口中的「憂鬱的幸福感」。

Tr33認為，生活裡的美好往往來自最不起眼的小事，而喜歡一個人，也會在不知不覺間記住對方的習慣，「半糖去冰」雖然寫的是一段已經失去的關係，但Tr33卻沒有把〈半糖去冰〉變成一首沉重的失戀情歌，他說：「因為快樂的回憶，總該是快樂的。」

而此次與Edan的合作，對Tr33來說像是一段「跨越5年的緣分」。Tr33透露，自己高三重新接觸音樂的那一年，恰好也是Edan推出兩首自己非常喜歡的單曲之時，沒想到5年後，曾經在耳機裡聽著對方作品的自己，竟然有機會和Edan站進同一間錄音室完成一首歌。第一次真正見到Edan時，Tr33形容對方就像「一個很可靠的哥哥」，同時也是一位相當敬業的歌手，更坦言很榮幸自己作為一個初出茅廬的音樂人，能在茫茫人海中被Edan聽見與欣賞。

而此次與Edan的合作，對Tr33來說像是一段「跨越5年的緣分」。Tr33透露，自己高三重新接觸音樂的那一年，恰好也是Edan推出兩首自己非常喜歡的單曲之時，沒想到5年後，竟然有機會和Edan站進同一間錄音室完成一首歌。第一次見面時，Tr33形容對方就像「一個很可靠的哥哥」，同時也是一位相當敬業的歌手。

正式錄音前，兩人便一直保持聯繫，除了交流歌曲製作近況，也會分享彼此生活中的日常，讓兩人在真正進入錄音室與MV拍攝現場時少了初次合作的生疏感，反而像與認識許久的朋友一起完成作品般自然自在。這份藏在一杯手搖飲裡的青春回憶，也被延伸進〈半糖去冰〉MV。Tr33與Edan化身手搖飲店店員，同時對經常光顧店裡的女孩產生好感，而這位串起兩人故事的女主角，正是一路與這次合作有著奇妙音樂緣分的陳華。兩人為了靠近喜歡的女孩，甚至直接關起店門追著她跑，展開一連串帶著青春感與趣味的追愛日常。

Tr33與Edan化身手搖飲店店員，同時對經常光顧店裡的女孩產生好感，而這位串起兩人故事的女主角，正是一路與這次合作有著奇妙音樂緣分的陳華。兩人為了靠近喜歡的女孩，甚至直接關起店門追著她跑，展開一連串帶著青春感與趣味的追愛日常。

為了MV拍攝，Tr33與Edan更實際學習製作珍珠奶茶，並特別挑戰製作珍珠奶茶蛋糕，只為在故事中替陳華準備一場生日驚喜。沒想到就在陳華許下生日願望時，一個意外掉落的錢包，卻讓三個人的關係出現意想不到的轉折，兩人才發現錢包裡竟藏著Edan與陳華的合照。原以為兩人站在同一條追愛起跑線上，故事卻悄悄替這段因「半糖去冰」展開的青春三角戀增添意外反轉。

為了MV拍攝，Tr33與Edan更實際學習製作珍珠奶茶，並特別挑戰製作珍珠奶茶蛋糕，只為在故事中替陳華準備一場生日驚喜。

此次Tr33與Edan也特別來到台灣進行歌曲錄製及MV拍攝，更邀請了曾與Edan合唱的邱鋒澤客串演出。巧合的是，Tr33與陳華同樣都是8月壽星，拍攝期間Edan也特別準備蛋糕替兩人慶生，讓三人戲裡戲外都因「生日」留下難忘回憶；〈半糖去冰〉更特別選在8月26日陳華生日當天正式上架，讓MV裡為陳華準備生日驚喜的情節，也與現實產生巧妙呼應。