衛蘭世巡演唱會11月強勢重返紅館　連開三場9月28日率先搶飛

上周末，衛蘭（Janice）的歌聲在《拉闊音樂會》令現場觀眾回憶一下子全部回來，她演後訪問也跟大家說今年11月將會在紅館舉行個唱，主辦單位特高娛樂宣佈將於2026年11月14、15及17日，在紅磡香港體育館舉行一連三場《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站，票價分為港幣$1,180、$880及$580，9月28日起 建行(亞洲)信用卡率先搶飛，10月8日起城市售票網公開發售。

衛蘭將在紅磡香港體育館舉行一連三場《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站。（公關提供）

是次演出不僅是見證衛蘭出道20週年的重要里程碑，更是她首度以「獨立音樂人」姿態登上紅館的旗艦級個唱。本巡迴演唱會繼經歷14座城市、20場演出後，衛蘭將以全新演出編排及全新升級的舞台製作，為香港樂迷傾力獻上一場締造視覺與聽覺雙重震撼、與靈魂深層共振的音樂盛宴。

衛蘭首度以「獨立音樂人」姿態登上紅館的旗艦級個唱。（公關提供）

二十載音樂旅程 從「橫掃新人王」到「獨立音樂人」的完美蛻變

回望2005年，Janice憑藉清澈透亮且極具感染力的聲線正式出道。首兩張大碟《Day & Night》及《My Love》即橫掃香港各大音樂頒獎禮獎項，締造出道即巔峰的銷售神話。由《大哥》、《心亂如麻》到《離家出走》，衛蘭的金曲早已深深植根於香港樂迷心中，陪伴無數80、90甚至00後樂迷度過一路成長，走過無數情感高低，成為本地流行樂壇不可或缺的時代印記。

衛蘭的金曲早已深深植根於香港樂迷心中。（公關提供）

Janice興奮表示：「我一直在舉行20周年《OUT OF FRAME》巡迴演唱會，好希望最後一站會在我的屋企 《香港》舉行。前兩、三年剛好離開之前的唱片公司，跳出了自己的舒適圈，成為一個獨立歌手，所以我在演唱會中宣揚《OUT OF FRAME》這個訊息，就是告訴大家可以跳出你的舒適圈去做你鍾意做的事。」

衛蘭世巡演唱會11月強勢重返紅館。（公關提供）

「我仍記得第一次踏入紅館開個唱的回憶真的很深刻，當時我出道兩年之後便可以在紅館開演唱會，感覺真的很瘋狂，不過已經忘記很多細節，我只是記得自己好緊張。真的好期待今次香港個唱，因為我好愛香港的觀眾，好期待唱歌給大家聽。而我希望我的演唱會可以多些跳舞部份，跳舞真的好好玩，我很想唱多些快歌，把個唱設計成一個Party，因為我演唱會實在太多慢歌了。」

衛蘭出道兩年便可以在紅館開演唱會。（公關提供）

「《OUT OF FRAME》巡唱已經去了14個城市，佛山站和上海站令我印象最深刻，佛山站連唱三晚，觀眾好熱情和好high；上海站有一種我也不知如何形容的特別氣氛，我非常之enjoy；另外有一站有很多飛蟻，我很害怕唱歌時它們會飛入我的嘴內，所以我把咪高峰好貼近的對著嘴，以防飛蟻飛入口內，我還要用對手 Fing 開它們，我聽到台下觀眾在笑，想起都覺得好Funny。」

《OUT OF FRAME》巡唱已經去了14個城市。（公關提供）

頂級聲光配置 打造沉浸式音樂世界

衛蘭續說：「今次香港站會帶給大家新的舞台，編曲及服裝，一切都是全新的，總之是非常Excited。」累積了過去20場巡演的經驗，Janice與創作團隊決心為香港站的演出帶來全新面貌， 是次香港站將由原先的三面台升級至四面台，並注入全新歌曲編排。在力求突破的同時，配合「OUT OF FRAME」的概念，為香港觀眾帶來獨一無二的視覺盛宴。在其專屬的視覺特效與燈光矩陣交織下，引領觀眾沉浸於衛蘭專屬的異想世界中。走過二十年的音樂歷程，如今的衛蘭已迎來從「情歌天后」到「獨立音樂人」之蛻變。是次巡迴演唱會以「OUT OF FRAME」（跳出框架）為命題，別具意義。衛蘭希望打破大眾對她僅是「情歌歌手」的固有印象，透過今次演出，全方位展現她在音樂創作、舞台演繹，以至個人信念上跳出舒適圈的無限可能，與樂迷一同探索未知的全新自我。

是次香港站將由原先的三面台升級至四面台。（公關提供）

衛蘭的內心獨白 從克服焦慮到用音樂治癒知音

除了極致的視覺與聽覺震撼外，今次演唱會更是一趟關於成長、釋懷與治癒的心靈之旅：衛蘭坦言自己是典型的「I人」（內向者），性格內斂且不善言辭，但喜愛透過音樂將內心情感傳遞。在過去的巡迴演出期間，衛蘭曾坦誠分享自己克服舞台焦慮的心路歷程，從昔日登上大舞台「腦海一片空白」，到現在的「學會從容面對」。她用真實的經歷勉勵樂迷：「無論好與不好，都是寶貴經驗。Just move on，可以繼續唱歌給大家聽已經很滿足。」衛蘭期待透過這場音樂之旅，鼓勵大家勇敢走出自己的舒適圈，跳出固有框架，擁抱未知的自己，大膽追尋屬於自己的夢想。

衛蘭期待透過這場音樂之旅，鼓勵大家勇敢走出自己的舒適圈。（公關提供）

9月28日起 建行(亞洲)信用卡率先搶飛 10月8日起城市售票網公開發售

《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站，將於2026年11月14、15及17日晚上8時15分，於紅磡香港體育館盛大舉行，票價分為港幣$1,180、$880及$580。「建行 (亞洲) Visa Infinite 信用卡」及「建行 (亞洲) 銀聯鑽石 Prestige 信用卡」客戶可由9月28日中午12時起至晚上8時於Klook獨家優先購票；其餘所有建行 (亞洲) 信用卡客戶則可由9月29日中午12時起至30日晚上8時於Klook獨家優先購票；門票將由10月2日中午12時起至3日晚上8時於Klook開放預售；並由10月8日早上10時起於URBTIX 城市售票網公開發售。 演唱會資訊： JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會 — 香港站 日期：2026年11月14、15、17日 時間：晚上8時15分 票價：港幣$1180、$880、$580（設有無障礙通道座位） 地點：紅磡香港體育館 主辦單位：特高娛樂 藝人管理公司：ROYAL FLUX 協辦單位：雲聲音樂、確立千信娛樂、神燈娛樂 獨家信用卡優先購票：建行 (亞洲) 信用卡 預售：Klook 全力支持：國泰 公開發售：URBTIX 城市售票網 旅遊合作夥伴：Trip.com Group