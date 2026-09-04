林奕匡兒子第二日返幼稚園唔見父母爆喊　拒絕做虎爸只會適量鞭策

歌手林奕匡（Phil）昨晚（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會，談到人生沒有幾多個十年，作為一個里程碑，自己最重要的計劃都是圍繞兒子Darrien。由於仔仔才剛剛開始上學，未來的時間就是看著兒子由幼稚園升上小學及中學，而作為父親最重要是做好音樂和自己崗位的事，這樣才能支持到兒子成長。

歌手林奕匡（Phil）昨晚（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會。

談到第一日兒子上幼稚園，林奕匡搞笑指：「第一日返學我同太太就好感觸嘅，但係仔仔知發生乜事，佢以為去玩咁，但係第二日佢就喊，因為知道我哋會走咗。（有沒有唔捨得？）一直以來，我睇住佢每一刻嘅成長，嚟緊佢會學到啲嘢，佢學到我都見證唔到佢點樣學。我發現我miss咗呢樣嘢，呢個冇得補救嘅。我就諗，如果有鏡頭捕捉下，咁我可以睇到，但係冇啦，有時都要放手嘅。咁同埋趁呢段時間佢返學嘅時候，我可以做多啲自己嘅工作，啱啱頭先送完佢返學，就做好咗隻demo，做好咗隻歌。」

林奕匡大讚兒子有音樂天份。

至於問到林奕匡與太太是否虎爸虎媽，他表示兩夫婦都很鼓勵兒子去學習，亦會有適量的鞭策：「但係我覺得唔需要太過over，因為我覺得童年最緊要快樂，同埋有一種無拘束嘅感覺。因為要有一種放膽去試，放膽去探索，其實小朋友需要去探索，因為佢才可以了解自己。」提到兒子可有音樂天份，林奕匡即開心謂：「有，佢好細個已經對拍子有感啦，佢依家已經跳舞。佢有指定嘅歌要我播畀佢聽，佢亦都係第一個聽住我啲慢歌而跳舞嘅人嚟嘅。」