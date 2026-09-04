Bruno Mars接受Do姐訪問　事業曾遇阻滯一句說話變創作動力

流行天王 Bruno Mars正進行全球巡迴演唱，日前，「Do姐」鄭裕玲便獲邀遠赴美國紐約，直擊Bruno Mars 巡迴演唱會紐約場的震撼現場，並與這位樂壇巨星進行專訪。專訪中，Bruno Mars 不僅大展親民反差魅力，大方分享私下鮮為人知的生活面貌與創作心路歷程，更親自向廣大樂迷送上驚喜大禮——正式宣佈將於 2027 年 5 月攜《Bruno Mars - The Romantic Tour》空降香港啟德主場館，一連開唱四場！

Bruno Mars在紐約接受Do姐獨家訪問，分享自己兒時及創作經歷。（大會提供）

Do姐獲遨跟Bruno Mars進行訪問。（大會提供）

在專訪中，Do姐大讚Bruno Mars全程有問必答，每道問題均經過認真沉澱思考才給出回答。談及舞台之外的生活，Bruno Mars 罕有自爆私下熱愛下廚，更自信透露自己最拿手的是墨西哥夾餅（Taco），展現出音樂才華以外的令人意想不到的廚藝魅力。

被問到若擁有時光機最想回到哪段時光，Bruno Mars 表示最想回到無憂無慮的「童年時代」。而談及人生與創作的高低起跌，他首度深情分享對自己影響最深的一句話，他提及早年曾有唱片公司試圖從他手中，搶走一首心血作品轉交其他歌手演唱，正當他陷入掙扎與不甘時，著名音樂創作人 Kara DioGuardi 堅定勉勵他︰「給他們吧！這既不是你的最後一首歌，難道這是你寫得最好的一首歌？寫過另一首就好，不要害怕！」這句話深深烙印在心，成為他日後源源不絕創作動力的基石。

當遭遇低潮需要喘息與治癒時，Bruno Mars 透露自己的「心靈避難所」就是大海。只要想像陽光灑落的海灘，或是跳進水中暢泳，就能讓他迅速重拾平靜與力量。

《Bruno Mars - The Romantic Tour 香港站》將於 2027 年 5 月 7 日、8 日（星期五、六）以及 11 日、12 日（星期二、三）假啟德主場館舉行4場演出。（大會提供）

感謝香港樂迷愛戴 Do姐承諾做美食導遊

回顧輝煌的音樂成就，Bruno Mars 直言榮獲格林美獎年度專輯大獎的《24K Magic》對他意義最為深遠。他感性表示︰「雖然我的歌曲全部都是英文創作，但看到香港樂迷都如此熱愛與共鳴，我感到無比榮幸。」而當被問到現在最想向廣大歌迷提出的一個問題時，這位舞台王者俏皮又期待地反問︰「你們會不會來看我的演唱會？」

作為香港代表，Do姐在訪問中亦不忘熱情擔當「美食文化大使」，向 Bruno Mars 大力推薦香港必吃招牌美食，包括菠蘿包、雲吞麵以及傳統點心，誠邀他屆時造訪香港一定要親身品嚐，並細細欣賞香港獨有的城市迷人風光。

《Bruno Mars - The Romantic Tour 香港站》將於 2027 年 5 月 7 日、8 日（星期五、六）以及 11 日、12 日（星期二、三）假啟德主場館舉行4場演出！門票定價由 HKD 799 起，並將於 2026 年 9 月 23 日起陸續展開各階段優先訂票，9 月 24 日中午 12 時正式公開發售。