Jeremy李駿傑生誕慶典　粉絲建「Unicorn Town」即睇6大打卡位

出道第八年的MIRROR成員李駿傑Jeremy，深受廣大樂迷喜愛。適逢今年9月8日迎來31歲生日，官方歌迷會Jeremy Lee CK International Fan Club 將於2026年9月4日至9月13日期間，於葵芳新都會廣場舉辦《Unicorn Town • Jeremy 李駿傑生誕慶典2026》（下稱「Unicorn Town」）。慶典以Jeremy與Unicorns（粉絲暱稱）共同建設的城鎮為主題，誠邀公眾一同踏進這個英倫風的夢幻小鎮。

MIRROR成員李駿傑Jeremy31歲生日，官方歌迷會Jeremy Lee CK International Fan Club 將於2026年9月4日至9月13日期間，於葵芳新都會廣場舉辦《Unicorn Town • Jeremy 李駿傑生誕慶典2026》。（大會提供）

Jeremy更為今次生日應援，專誠影咗輯新相。（大會提供）

建造「Unicorn Town」化身鎮長

「Unicorn Town」劃分為6大主題區域，包括：獨角獸廣場、駿駿郵局、鎮長辦公室、Rise In Love Boutique、黑蛇公園及UNIMART。展區設計首次採用夢幻英倫風，並融入Jeremy多首音樂作品的元素，讓公眾打卡之餘，亦可參與不同互動。 為配合主題，Jeremy更特地拍攝全新宣傳照，分別化身「Unicorn Town鎮長」與微服出巡的「獨角獸日報小記者」，為展覽添上無窮驚喜。

「Unicorn Town」設於葵芳新都會廣場L3中庭，現場特別劃分為6大主題區域。（大會提供）

6 大打卡亮點

1. 獨角獸廣場：Unicorn Town入口處最矚目的打卡位，讓參觀者與1:1 Jeremy 留下「到此一遊」相片。

Unicorn Town入口處最矚目的打卡位，讓參觀者與1:1 Jeremy 留下「到此一遊」相片。（大會提供）

2. 駿駿郵局：由Yet_Daily設計的駿駿公仔換上鎮長造型，大駕光臨Unicorn Town。旁邊的郵筒更可放入信件，並由駿駿郵局職員送交Jeremy本人。郵局更豎立了現時最流行的Y2K手繪交通鏡，讓參觀者盡情對「鏡」自拍。

由Yet_Daily設計的駿駿公仔換上鎮長造型，大駕光臨Unicorn Town。旁邊的郵筒更可放入信件，並由駿駿郵局職員送交Jeremy本人。（大會提供）

3. 鎮長辦公室：參觀者可坐在鎮長大班椅上閱讀《鎮長工作日誌》，而辦公室背面有Jeremy撰寫的「鎮長的話」，是Jeremy對Unicorns說的窩心話。旁邊有「小鎮留言區」，參觀者可隨心寫下感言。

參觀者可坐在鎮長大班椅上閱讀《鎮長工作日誌》，而辦公室背面有Jeremy撰寫的「鎮長的話」，是Jeremy對Unicorns說的窩心話。（大會提供）

4. Rise In Love Boutique：展示 Jeremy最新單曲《黑蛇傳》MV服裝，以及Jeremy 首部主演舞台劇《大象的告別式2.0》的戲服。

Rise In Love Boutique：展示 Jeremy最新單曲《黑蛇傳》MV服裝，以及Jeremy 首部主演舞台劇《大象的告別式2.0》的戲服。（大會提供）

5. 黑蛇公園：黑蛇在Unicorn Town出現是最平常不過的事。坐在公園休憩片刻，或會發現 Jeremy 坐在身旁，黑蛇則在背後纏繞。

黑蛇在Unicorn Town出現是最平常不過的事。坐在公園休憩片刻，或會發現 Jeremy 坐在身旁，黑蛇則在背後纏繞。（大會提供）

6. UNI-MART：Unicorn Town 的官方商店，有不少期間限定商品供現場購買或預售。

UNI-MART：Unicorn Town 的官方商店，有不少期間限定商品供現場購買或預售。（大會提供）

UNI-MART：Unicorn Town 的官方商店，有不少期間限定商品供現場購買或預售。（大會提供）

全港多區傳播慶典喜悅

除線下實體展覽外，FC更同步於全港多個核心地段推出「Unicorn Town」主題巴士車身廣告及大型戶外廣告，將生誕慶典的熱烈氣氛延伸至全港各區。 其中最矚目的，必定是歌迷會每年為Jeremy生日月精心打造的主題應援巴士。今年以Jeremy生日派對及Unicorn Town為主題，將於2026年9月1日正式啟航，並行駛整整一個月！九巴1A線巴士途經整條彌敦道，車廂內外均以Jeremy為主題裝飾，並展示他特地為歌迷會拍攝的生日主題相片，讓Unicorns與乘客在旅途中一同感受生日的喜悅。

FC更同步於全港多個核心地段推出「Unicorn Town」主題巴士車身廣告及大型戶外廣告。（大會提供）

FC更同步於全港多個核心地段推出「Unicorn Town」主題巴士車身廣告及大型戶外廣告。（大會提供）

【 Unicorn Town • Jeremy李駿傑生誕慶典2026 】

展期： 2026年9月4日 (五) 至9月13日 (日)

地點： 葵芳新都會廣場L3中庭 (葵芳站E出口)

時間： 11:00 a.m. - 9:00 p.m. (毋須預約) *

2026年9月8日 (二) 正日生日將特別延長開放時間至10:00 p.m.