香港DJ專訪｜DJ Galaxy醉心教學盼傳承DJ文化

過去兩期專訪回顧了DJ Galaxy成為DJ的歷程。年輕時在朋友介紹下於Disco初試啼聲，卻險些成為絕響，自此發奮鑽研。其後踏上音樂製作之路，在反複嘗試與失敗中成長，造就多首大熱歌曲的誕生。DJ Galaxy勇於嘗試和永不放棄的性格，為他帶來豐富的經驗，成為教學的基石。來到DJ Galaxy專訪的最後一篇，他將會分享DJ教學方面的心得。

攝於與DJ Galaxy訪問當天。

波盛：開始咗做音樂後，做DJ方面嘅思維有無改變﹖

DJ Galaxy：我覺得自己最進步嘅時候唔係比賽嗰陣，係比賽之後開始做音樂，啟發咗自己將音樂嘅模式擺落DJ度。嗰陣我已經教緊學生，我就諗不如將我嘅模式、套路或者技術，畀學生試下，去培育下一代睇下得唔得。

其實之前一路都有教，但係可能我突然間覺得自己開始進步緊，有啲唔同以前嘅DJ模式。我會將一啲Audio Edit擺落去，或者創作一啲Storyline去比賽，已經唔再同以前就咁攞電腦喺度轉下、捽下，係去到做歌嘅模式，好似做一隻Medley 或者一隻歌咁，話畀人聽係有Intro，將呢個模式擺落去DJ度 ，令到我有一個啟發再延伸落下一代。

我覺得呢樣嘢係我最高興，高興過自己贏，原來我可以令到人地贏到㗎喎，原來我諗到嘅嘢可以令到佢哋快啲學到，唔使自己喺度摸。因為我同Tommy玩嘅時候係冇人教，我哋好慘，學一個Trick真係要諗或者睇錄影帶，翻睇再翻睇，先可以睇到少少，都未必做到十成。自學到嘅咪自學，自學唔到咪跟老師，有啲真係要有老師跟住去陪伴先真係有嗰個心，有啲人係咁嘅， 每一種DJ嘅性格都唔同。

由2000年開始，電腦開始進步嘅時候，有個叫Stanton出嘅Final Scratch，仲未有Serato。嗰陣時我已經覺得DJ可能有機會貶值，可能因為呢種心態，就試一樣唔同嘅嘢去學做音樂。電腦呢樣嘢或者Controller會令到好多真正嘅DJ搵唔到食，唔係話播歌嗰啲唔係DJ，就算你Play、Stop、Cut，我都唔會理。不過我自己角度就係想一啲真正嘅技術可以傳承到。我未必係最好，但係我一定可以畀到一啲正常嘅套路，令到你達成目標。

Final Scratch被喻為數碼黑膠系統（Digital Vinyl System）的始祖。

當然都係嗰句，要睇你自己，呢個係我同Tommy最基本嘅理念。唔係話我要一百個學就要一百個傳承到，一百個學有一個傳承到都好好呀，我會係依啲心態。其實九幾年開始有教班，不過就無咁密，2000年開始正式教多啲，我諗都過千人以上。

波盛：DJ Tommy有講過你好叻教學生，你自己對DJ教學係點睇﹖

DJ Galaxy：我又唔係Tommy講到咁誇張好有理論性嗰啲，我係後期先開始有一套理論。因為開頭唔係太熟個Format點樣去教好一個人，我係一路教人嘅時候我一路學緊，點樣可以令到佢容易明白啲呢。跟住到電腦嘅時代同有Controller嘅時代，我點樣可以令到佢有唔同。以前我教唱盤跟住再教Controller，咁我就要有另一個模式。

可能有啲人就會搵紙寫低所有嘢，但我唔係嘅，我係個腦度不斷運行，我連瞓覺、有時睇電話，我都會喺度諗點樣去做。即係好似Tommy去Produce我，我點樣去Produce個學生。因為有啲學生真係唔知道佢自己要做啲乜嘢，咁你就要話畀佢知你可以做到啲乜嘢。

教學嘅模式我都係喺做音樂嗰度領略返嚟。我變咗係Set咗一個套路，可能今年呢個套路係咁樣，第二年個套路又改少少，一路改一路改，改到係最容易迎合到畀人學到。反而我就做唔到速成，我都講我係傳承唔係速成，我成日都同學生講，速成就唔需要搵我學，我都幫唔到。

波盛：千禧年代你除咗教學生，係咪同步都喺Club度做緊DJ﹖

DJ Galaxy：係呀，嗰陣時我做DJ係開心過喺灣仔，又唔使話返足三十日先係嗰個人工。細個嘅諗法係如果上到蘭桂坊就係另外一個世界，懶係高檔少少。跟住同Tommy接到啲蘭桂坊嘅Club，我自己又喺出面做吓Part Time，嗰陣時係比較開心。

嗰陣我反而做多啲唔同嘅Remix，唔做Remix我都會整Audio edit。每次有新歌我就將佢剪短，出最重要嗰啲部分，我要即刻到位，嗰陣時係比較落力做呢啲。既然我都識呢啲嘢，點解我唔將佢擺落DJ度。反而喺2000年頭嗰陣團火仲大啲添，唔駛成日翻工，你團火就無咁易熄。我嗰陣諗原來我唔係唔鍾意，只不過變咗份工，你嗰團火真係冇咁犀利。

但係後尾2014年打後，市場已經唔係嗰樣嘢，DJ Culture裏面有好多嘢唔同咗，可能唔係我杯茶，我就唔做喇。同埋我覺得開始做 DJ 係搵唔到食，我自己認為啦，可能有啲 DJ 搵到食嘅，但無咗嗰種黃金時代嘅感覺。我見而家好多新嘅DJ，或者我啲DJ朋友，都要打兩份工，日頭返工夜晚DJ，唔同我哋以前真係淨係做DJ就可以開到飯。個市場你話萎縮又唔係，係價錢萎縮令到我唔想做Club，Budget又少咗，咁我都無謂強求。咁咪專注教學，同埋做自己鍾意嘅音樂。

波盛：係咪就喺嗰段時間你同DJ Tommy開始鍾意玩EDM而組成Fake Alien﹖

DJ Galaxy：當時2010年左右EDM冒起，咁啱就同Tommy玩 EDM。最初叫UFODJs，後嚟叫Fake Alien，戴住頭盔打碟。個頭盔已經係好輕用玻璃纖維，我哋已經唔係打耐，打一個鐘倒，跟住頸嗰個位唔知點解成日會㾓痛，跟住我真係搞唔掂，唔係錢問題，係條命問題，就停咗。

DJ Galaxy 與DJ Tommy曾戴上外星人頭盔並以Fake Alien身份擔任EDM DJ。

不過好玩嘅，即係每一個階段都有唔同嘅嘢。好似你哋BEAT FRIDAY打Cantopop，突然間爆喎，又幾好玩喎，即係做返我哋八、九十年代嗰啲嘢，咁我哋覺得又幾好玩，咁咪試下囉。都係冇咩確定嘅目標，最緊要係好玩。

DJ Galaxy與DJ Tommy在2025年合組廣東歌DJ組合「80 90 Mega Team」。

如果為咗某個目的我覺得好辛苦，真係唔知幾時先達到個目的，呢個係我自己嘅諗法。即係好似我做歌，如果諗住要做到某個目的，例如《風生水起》一定要Hit，唔Hit咁你會好失落，所以佢Hit咪Bonus。我自己係呢個心態，做到自己鍾意嘅嘢，又可以有成績，我覺得成件事已經好OK。

波盛：呢啲對待DJ甚至音樂嘅心態，你上堂會唔會都同學生分享﹖

DJ Galaxy：有啲學生你可以教佢，有啲你就好難講呢樣嘢。通常小朋友會多啲，因為佢哋會容易聽你講，專注少少啦。大人就睇下邊啲，有啲真係好鍾意嘅，都會留心聽下你講嘢。

我覺得做DJ要堅持，同埋要努力學習新嘅事物。如果你想留到最後，就要不斷增值同改進自己，同埋要承認自己嘅錯誤。呢個只係我自己嘅諗法，因為我係呢種人。但係如果你無端端話我唔啱，你又講唔出原因嘅，我係唔會睬你。如果你講得出我嘅錯誤，我OK嘅。

我自己覺得一定要有呢個心態，因為好多覺得自己做咗有咁上下年份嘅 DJ ，佢未必會聽你講㗎。我唔係嘅，就算你年紀細過我年資少過我，只要我欣賞你做某樣嘢，我都會跟你學習，我有少少嗰種不恥下問，我唔會怕醜。我係唔識就問，我唔會同Tommy識晒全部嘢，如果我話我哋識晒嘅都呃你啦。我覺得你追隨自己個理想，你嘅堅持呀，改進同增值係好緊要。

波盛：如果有啲讀者對DJ比賽有興趣但又唔確定自己得唔得，你有咩建議﹖

DJ Galaxy：如果你真係確定唔到嘅，你可以過嚟摩拳擦掌。第二樣嘢唔敢同你確定，比賽模式嘅嘢一定確定到。唔係話刻意賣廣告，我覺得真係連自己都轉牛角尖解決唔到嘅時候，你真係需要搵人幫你解決。唔係淨係我，好多人都玩開依樣嘢，我覺得係需要搵返一啲有經驗嘅人去幫你解決個問題。

DJ Galaxy在1998年代表香港出戰於法國舉行的DMC World DJ Championships。

波盛：如果已經有參加DJ比賽嘅念頭，應該從何入手去準備﹖

DJ Galaxy：首先，練好基本嘅技術先。因為你冇基本嘅技術，有概念係冇用嘅。你個技術幫唔到你達成嘅話，你有再多概念都係冇用。所以通常我都會Train學生嘅技術，或者畀一個功課學生去Copy我嘅技術去做。練到嘅話，咁我心裏面就知道佢大約去到咩Level，我就會開始話畀佢知應該點樣去組合一啲套路。

當佢達成到一啲最基本嘅組合套路，就會開始真係做Routine喇。先做一啲小Routine去Test，做熟咗之後真係OK嘅話，我就會真係Suggest佢去比賽。因為從好多嘅小套路裏面，你會睇到嗰個人係咪已經達成到目標。我自己就係呢個Format嘅。好似DJ Silenze同SimonGirl，我覺得係呢啲Format可以令到佢哋成長，起碼佢知道自己做緊咩。如果我一開始畀晒一個真係好DJ嘅Routine你去比賽，你係做唔到，因為你都理解唔到。

DJ Galaxy與學生SimonGirl（左）。

仲有就係你個表達嘅動態，唔係淨係DJ Party嘅時候你先有一啲動態喎，你喺比賽模式裏面你都要有啲動態。同埋就係Gimmick嘅嘢，我成日話比賽都要有一下畀人記得你，唔需要多，你越多人哋越亂。好似我有教過一個女徒弟叫做 DJ Ashy，佢就玩 Pioneer Hong Kong贏咗嘅，應該係第一次有女DJ贏咗。

嗰陣時The Chainsmokers有隻歌叫《#SELFIE》，我話不如呢個位你停咗佢，然後攞你部手機出嚟自拍，再即刻撳返隻歌出去。其實依一個位已經係一個好大嘅Gimmick，咁佢又做到。佢成個Perform都好冷靜，加埋嗰個Moment一招就令到啲評判記得。因為啲評判真係會攰，我自己做都會，你一下子睇十幾廿個，所以我覺得令人記得你係好緊要。

波盛：呢家IG都有好多DJ會Post啲打碟片，你覺得係咪一個好嘅途徑去學習同搵靈感﹖

DJ Galaxy：如果你嗰個學習對象係好Technical嘅，本身已經係有名堂或者做得好嘅，就冇問題。佢哋玩嗰種分零鐘，你話係咪真係完全學到嘢呢，如果你本身識少少嘅去睇係OK，但係如果你係零去睇呢，其實你未必知佢做緊乜嘢，你只係知道佢喺度轉緊歌。好似Tommy玩嗰啲都係Cut嚟Cut去，但係你都要知點解佢會咁樣Cut到，呢個又係一個Technique嚟。

其實我有睇好多，好嗰啲可以留意下。有幾個我都會常睇，James Hype、DJ Sally，啲概念玩得幾好。如果你想玩一啲Mixing以外嘅技巧，可以睇下佢哋。好多DJ都係玩佢哋嘅模式，Looping Mode、Looping Transition，同埋玩Acapella、Chopping Mode 嗰啲，我都有教學生玩。

英國DJ James Hype 經常在網上分享表演影片，他以現場混音和歌曲轉接技巧聞名。

而家個時代係玩呢啲嘢，好似見到啲Launchpad出咗嚟，你唔會唔玩，我自己都會練。我教學生之前其實都要自己埋頭苦幹咁練，但唔係為咗教學而學，而係我真係覺得呢樣嘢OK喎我想玩喎，咁我就會狂練。

波盛：如果無任何條件限制，呢家嘅你會想打咩類型嘅Party﹖

DJ Galaxy：EDM 裏面其實我最鍾意係 Dubstep、Future Bass、Drum n Bass，因為呢啲都係同Hip Hop有關。如果可以EDM加Hip Hop兩樣嘢一齊玩，咁我就覺得好正。其實好少會咁，通常你係EDM就EDM，好少突然Hip Hop。如果可以打到自己鍾意嘅EDM，又可以打自己鍾意嘅Hip Hop，或者可以將Cantopop夾埋一齊玩咁就正喇。

因為而家好少依樣嘢出現，啲Club多數都係嘭到尾。以前真係有高低起落，而家就少咗呢啲，所以如果可以做到呢樣嘢，或者玩一啲House Music，我都好鍾意。我成日覺得啲人認定咗我同Tommy就係Hip Hop，因為我哋玩DMC，但其實我哋係乜嘢都聽。我最先聽都係啲流行跳舞音樂，同Tommy一樣細細個都係聽MJ、Prince、Madonna。

波盛：現階段嘅你喺DJ方面仲有冇咩目標想做到﹖

DJ Galaxy：其實目標就冇乜，如果可以將我自己鍾意嘅嘢Last到最後，我已經好高興。即係你話係咪要再更大啲名堂嗰啲，可能以前細個仲會睇下可唔可以做到隻歌出名啲。但係我到呢個Moment仲可以做到呢樣嘢，仲可以用玩唱盤同埋 DJ、Mixing、Scratching去令到自己生活到，我已經覺得好好。

同埋可以做自己想做嘅音樂，我覺得已經係好好。有咩大志嗰啲，可能以前同Tommy已經經歷過好多，衰啲講句我死而無憾㗎喇。起碼我有一啲嘢留咗喺度，我已經覺得好開心。起碼我曾經做過好多Hit歌，又教過好多好嘅DJ，做過自己想做嘅嘢，喺我心目中已經係好好。

DJ Galaxy與DJ Tommy亦師亦友。