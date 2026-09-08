邊佑錫粉絲見面會2026香港｜門票優先／公售攻略＋連結＋座位表

邊佑錫「秘密圖書館」粉絲見面會香港站將於2026年11月22日（星期日）在亞洲國際博覽館10號展館舉行，會在uutix開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



邊佑錫「秘密圖書館」粉絲見面會香港站將於11月22日（星期日）在亞洲國際博覽館10號展館舉行。（IG@elfasia）

邊佑錫粉絲見面會2026香港 | 詳情

見面會日期：11月22日（星期日）

見面會時間：晚上6時

見面會地點：亞洲國際博覽館10號展館

門票價錢：HK $1,680 (VIP) / $1,380 / $1,080 / $880（全坐位）

邊佑錫香港粉絲見面會粉絲福利。（IG@elfasia）

邊佑錫粉絲見面會2026香港 | WOO CHE TONG 1ST MEMBERSHIP (Global) 會員優先購票

1. WOO CHE TONG 1ST MEMBERSHIP (Global) 會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：9月8日（星期二）下午1時 - 10日（星期四）下午1時

2. WOO CHE TONG 1ST MEMBERSHIP (Global) 會員優先購票

優先購票會員發售平台：uutix

優先購票會員開賣日期：9月22日（星期二）

優先購票會員開賣時間：上午11時—晚上11時59分

服務費：每張$28

邊佑錫（IG@byeonwooseok）

邊佑錫粉絲見面會2026香港 | 銀聯優先購票

優先訂票渠道：uutix

門票發售時間：9月23日（星期三）上午11時起 至 晚上11時59分

*港澳銀聯信用卡＋內地銀聯信用卡／扣賬卡等合資格卡種

邊佑錫粉絲見面會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：uutix

公開開賣日期：9月24日（星期四）

公開開賣時間：上午11時起

邊佑錫粉絲見面會2026香港 | 座位表

邊佑錫香港粉絲見面會座位表。（IG@elfasia）

邊佑錫粉絲見面會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。