COLLAR新碟《PERSONA》面世　壓軸歌由Gao、Ivy填詞暗藏粉絲密碼

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的樂壇女團COLLAR，將於周五（11日）推出團隊第二張專輯《PERSONA》，專輯中收錄的全新歌曲：《淚光》、《SKSKZAZA》、《刺客鬥死黨》、《初級成人禮》、《管理還管你》、及日前登場的《（almost) perfect girl》已先後推出，而明天（11日）壓軸上陣的《流浪足印》更是由Gao與Ivy首度合作填詞，令歌曲更能呈現COLLAR特質；由《刺客鬥死黨》MV的cult片，到《管理還管你》MV的2D pixel，風格大膽創新，代表著專輯的7首歌的7種特性，亦代表著COLLAR的靈魂，難怪專輯封套，摒棄女團的普遍統一性，7位成員以7種不同風格示人。

《管理還管你》MV的2D pixel

《管理還管你》MV的2D pixel

7首歌中 《淚光》迴響最驚喜

第二張專輯《PERSONA》即將面世，不僅一眾領粉引頸以待，就連COLLAR都大叫期待，當中Winka透露聽聞公司已經收到實體碟，心情十分期待：「真係好想快啲見到隻碟！希望呢隻大碟係大家都會收藏、當係寶嘅一隻碟！呢隻碟唔會令大家失望。」

對於專輯內的7首新歌先後推出，哪首歌的迴響最令COLLAR驚喜？Candy表示：「《淚光》暫時畀我最大驚喜，我覺得作為第一首出嘅歌係好緊要，而呢首歌係我哋之前冇試過嘅風格，偏向多啲R&B，而唔係我哋一向嘅跳唱風，所以一開始唔知大家會唔會唔慣，但見到大家好鍾意呢首歌，都鬆一口氣。」Marf亦認同指：「 覺得《淚光》，好似一齣我哋嘅戲咁，大家都有真誠地演繹。」

專輯封面摒棄傳統統一性

今次專輯封套，COLLAR 7位成員，以7種不同風格造型上陣，各具特質，當中Sumling穿着啟發自《標殺令》訂製的造型，以配合其勁歌熱舞及演戲多棲發展的設定，Sumling表示：「我平時畀人印象可能比較靜同內向，但呢個造型無論係剪裁、線條、眼神，都係一種『攻擊性嘅美』。佢容許我釋放另一面，就係『準備好戰鬥』嘅自己，呢個同我平時形象好唔同，但正正係我內心某部分想釋放嘅嘢。」向來非常日系的Day，她的造型就呼應了首支個人單曲的日本流行曲風格，Day說：「覺得個造型超級可愛，反映咗造型師同團隊都覺得我係可愛擔當。」

此外，壓軸推出的《流浪足印》，由Gao與Ivy首次合作為團歌填詞，其中過往曾為單飛作品填詞的Ivy表示有壓力：「壓力一定大，而我都預視到呢樣嘢，所以自薦前，首先要做嘅就係拖Gao落水同我分擔壓力，哈哈講笑。其實除咗寫得好唔好嘅壓力外，我最擔心嘅係我哋成員自己睇返嘅時候，有冇共鳴，所以同Gao一齊寫，我覺得佢畀好多新嘅角度我，喺新嘅角度睇COLLAR同自己，呢個過程好有趣。多謝gaogao！」而Gao就透露大概花一個月時間填詞：「成個過程係非常有營養，令我更加確信我同Ivy嘅默契。其實我哋有諗過夾埋其他女仔一齊寫，但後來因為夾唔到時間，如果大家細心留意歌詞，都唔難發現加入咗一啲fans同我哋之間嘅『密碼』。」