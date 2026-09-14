杜德偉首度台東飆唱震懾7萬人 開水槍為fans散熱 濕身嗨翻全場

由天后張惠妹擔任監製、年度主題為「出發吧來台東唱」的 2026 大型免費戶外音樂盛事《東！帶我走》，於 9 月 12 日至 13 日連續兩天在台東海邊熱鬧開唱，主辦單位特別在舞台規劃了超炫的噴水特效，將台東海邊變成全台灣最大型、最嗨的「巨型戶外 KTV 包廂」。

在昨晚（13日）的壓軸重頭戲中，歌手杜德偉（Alex）受邀擔任壓軸嘉賓，也是全場唯一獲邀演出的香港歌手。同場接力演出的陣容還包括信（蘇見信）、戴愛玲、Yellow 黃宣、9m88、阿妹妹、李玖哲以及許茹芸，星光熠熠。

首次赴台東演出的 Alex 既好奇又興奮的說：「我又有機會和台灣的朋友們一起 Party 了！」不過這場演出對他來說也是一場體力極限戰。他前晚飛抵高雄後，再坐了三個小時車程才抵達台東，昨早隨即投入現場排練。面對戶外熱氣逼人的環境，他用「三合一」來形容當下的感受：「睡眠不足！尚未進食！40度酷熱天氣！」排練後衣衫盡濕的他一邊擦拭汗水一邊笑著表示：「我真的有些中暑的感覺，全身濕透佈滿汗水，連自己都不敢碰觸自己！」

Alex 火力全開，以〈把你寵壞〉為壓軸表演揭開序幕。唱完第一首歌後，他笑說自己特別做了調查，發現當地最晚一班火車時間已過，「可是我看到現在還有這麼多人在這裡！」讓他既開心又感動。隨後他一連飆唱《把你寵壞》、《天真》、《無心傷害》、《鍾愛一生》、《情人》、《脫掉》等 6 首經典作品。

當〈鍾愛一生〉的前奏響起，全場瞬間變成「七萬人戶外大型卡拉OK」，大合唱聲音震撼全場。唱到這首歌時，Alex 也感性回憶起這首 1991 年推出時的往事，笑說當年自己還是初出毛廬、剛來台灣打拼的小夥子，每次發片宣傳都遇上炎熱夏天，宣傳服總是「乾了又濕、濕了又乾」，偏偏衣服還只有一套！話還沒說完，台下歌迷立刻按捺不住，集體大喊「脫掉！脫掉！脫掉！」笑翻全場。

壓軸高潮迎來萬眾期待的〈脫掉〉前，Alex 還親自化身舞蹈老師，在台上現場教學招牌動作，帶領七萬人一起跟著跳。正式開唱前，他突然與舞群集體趴臥在舞台地板，伴隨一聲激昂怒吼全員瞬間起身，直接將氣氛炸到最高點！

隨著〈脫掉〉節奏響起，Alex 邊唱邊跳邊真的「脫掉」西裝外套，露出裡頭的 T恤。台下歌迷也瘋狂大喊「脫掉！」隨音樂愈來愈嗨，他更索性衝去操控巨型水槍，朝台下狂噴水柱，自己也玩到全身濕答答。七萬人跟著唱、跟著跳、跟著淋水，在尖叫、歡笑與水花中，將《東！帶我走》第二天的尾聲變成真正的超大型戶外舞池，為這場兩天的音樂會畫下最瘋狂、最痛快的句點。

完成演出之後Alex與團隊一起吃火鍋醫肚慶祝，搵到整晚演出最開心是邊一part? 他滋味的吃著說：「就是水噴出來的跳舞環節，台上台下都玩得很開心；大家都全身盡濕，我由頭濕到落腳，內褲、襪子同樣濕透，我所穿的衣服第一次穿，還要是絲質的，濕了水便變形，總之大家看我們這個show真是很抵看！」