903 AllStar籃球賽2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
903 AllStar籃球賽將於2026年11月7日（星期六）在亞洲國際博覽館ARENA舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
903 AllStar籃球賽2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年11月7日（星期六）
演唱會時間：晚上7時|
演唱會地點：亞洲國際博覽館 ARENA
903 AllStar籃球賽2026香港 | 換飛攻略
1. 麥當勞
換領詳情及細則，將於稍後公布，請密切留意。
2. PURDORI
即日起，於 PURDORI 門店購買 6件產品 （同款產品不能重覆購買多於三件），再follow IG專頁，讚好帖子及留言，即可獲得《903 AllStar 籃球賽》門票一張。
3. MTR Mobile
換領詳情及細則，將於稍後公布，請密切留意。
4. 國泰
由 9月14日至 10月25日，可用指定里數換取《903 AllStar 籃球賽》門票一張，門票由 28,000 里數起。 換領詳情及細則，請按此了解更多。
5. 理文商業中心
換領詳情及細則，將於稍後公布，請密切留意。
6. Philip Stein
換領詳情及細則，將於稍後公布，請密切留意。
7. 長榮航空
換領詳情及細則，將於稍後公布，請密切留意。
903 AllStar籃球賽2026香港 | 座位表
903 AllStar籃球賽2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"