903 AllStar籃球賽2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

903 AllStar籃球賽將於2026年11月7日（星期六）在亞洲國際博覽館ARENA舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

903 AllStar籃球賽海報（叱咤903官網）

903 AllStar籃球賽2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年11月7日（星期六）

演唱會時間：晚上7時|

演唱會地點：亞洲國際博覽館 ARENA

903 AllStar籃球賽2026香港 | 換飛攻略

1. 麥當勞

換領詳情及細則，將於稍後公布，請密切留意。

2. PURDORI

即日起，於 PURDORI 門店購買 6件產品 （同款產品不能重覆購買多於三件），再follow IG專頁，讚好帖子及留言，即可獲得《903 AllStar 籃球賽》門票一張。

3. MTR Mobile

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4. 國泰

由 9月14日至 10月25日，可用指定里數換取《903 AllStar 籃球賽》門票一張，門票由 28,000 里數起。 換領詳情及細則，請按此了解更多。

5. 理文商業中心

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6. Philip Stein

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7. 長榮航空

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903 AllStar籃球賽2026香港 | 座位表

903 AllStar籃球賽2026香港 | 座位表

903 AllStar籃球賽2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"