TXT演唱會2026澳門加場｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位

TOMORROW X TOGETHER《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <STEAL THE WIND> IN MACAU》演唱會將於2026. 11. 21 (六) & 11. 22 (日) 在銀河綜藝館舉行，會在大麥、FANTOPIA優先開賣門票，並會在大麥、FANTOPIA、銀河票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

TOMORROW X TOGETHER澳門演唱會將於2026. 11. 21 (六) & 11. 22 (日) 在銀河綜藝館舉行（IG@imemacau）

TOMORROW X TOGETHER演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年11月20日(加開)，11月21日(六) & 11月22日 (日)

演唱會時間：8PM(五)/ 7PM (六) /5PM(日)

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：

-MOP 2,399 VVIP STANDING (INCLUDE SOUND CHECK EVENT)

-MOP 1,999 VIP L/ R *STANDING (INCLUDE SOUND CHECK EVENT)

-MOP 1,999 PLATINUM SEATED

-MOP 1,799 CAT 1 SEATED

-MOP 1,499 CAT 2 SEATED

-MOP 1,199 CAT 3 SEATED

-MOP 799 CAT 4 SEATED

-RESTRICTED VIEW ZONE

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TOMORROW X TOGETHER演唱會2026澳門 | MOA MEMBERSHIP優先購票

MOA MEMBERSHIP優先購票

優先訂票渠道：大麥、FANTOPIA

門票發售時間：9.23(三)12PM ~ 7PM

*MOA MEMBERSHIP優先售票僅限持有MOA MEMBERSHIP(GLOBAL)的會員參與

TOMORROW X TOGETHER演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：大麥、FANTOPIA、銀河票務

公開開賣日期：9.24(四)

公開開賣時間：12PM

TOMORROW X TOGETHER演唱會2026澳門 | 座位表

TOMORROW X TOGETHER演唱會2026澳門 | 座位表

TOMORROW X TOGETHER演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。