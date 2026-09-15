黃淑蔓演唱會2026香港｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

黃淑蔓《蔓蔓蔓蔓蔓蔓 Echoes of Man》香港演唱會將於2026年11月22-23日（星期日、星期一）在TIDES舉行，會在建行 (亞洲) 信用卡指定網站優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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輸入01獨家優惠碼，購買演唱會門票滿HK$2,000即減$108！

優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

黃淑蔓《蔓蔓蔓蔓蔓蔓 Echoes of Man》香港演唱會海報（IG@kklive_hk）

黃淑蔓演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年11月22-23日（星期日、星期一）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：TIDES

門票價錢： HK$880、 $680

VIP HK$880門票包含：

優先入場安排

專淑浪蔓特飲一杯

演出後與 Feanna 進行1:1合照

黃淑蔓演唱會2026香港｜座位表

黃淑蔓《蔓蔓蔓蔓蔓蔓 Echoes of Man》香港演唱會座位表（IG@kklive_hk）

黃淑蔓演唱會2026香港 | 建行信用卡指定網站優先購票

優先訂票渠道：建行 (亞洲) 信用卡指定網站

門票發售時間：2026年10月14日 上午11時起 - 10月16日 晚上8時

服務費：每張門票$80

限購：4張

黃淑蔓演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：KKTIX

公開開賣日期：2026年10月21日

公開開賣時間：上午11時起

服務費：每張門票$12

黃淑蔓演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。