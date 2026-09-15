KALAI家麗成陳奕迅旗下女歌手　哽咽感謝對方等待完成聲帶手術

女歌手兼Rapper KALAI家麗在28歲生日（9月14日）的大日子，正式宣布加盟陳奕迅 （Eason）的EAS MUSIC，成為旗下首位女歌手，並在今日舉行發布會。活動上Eason分享自己欣賞KALAI家麗的原因，透露是因為老婆徐濠縈而認識對方，並十分欣賞KALAI在台上散發的energy。他憶述最初是阿徐的店舖活動邀請KALAI家麗去表演，認識後更欣賞對方：「知道佢咩都自己落手落腳做，音樂每一個音，所有佢嘅創作，都係喺間房仔自己鬥出嚟，我覺得呢個好值得respect！」之後KALAI家麗又恰巧去Eason的朋友店裡打工，Eason又follow了她的YouTube，直言：「佢每次出嚟都好期待佢嘅作品，每次又有唔同嘅嘢喎！佢唔係淨係話唱Rap就淨係做一類型嘅音樂，佢咩款都有，有時sweet、R&B，慢慢傾多咗偈，其實最初見到佢有啲唔好意思，喺我角度第一次識KALAI，佢好性感、好女仔，點知一見到佢真人佢好男仔頭。」

女歌手兼Rapper KALAI家麗在28歲生日（9月14日）的大日子，正式宣布加盟陳奕迅 （Eason）的EAS MUSIC，成為旗下首位女歌手，並在今日舉行發布會。

KALAI家麗是繼師兄Eric Kwok以外，EAS MUSIC第二位歌手。

聲帶做手術曾恐無法再唱 KALAI哽咽感謝知遇之恩及等待

而KALAI獲Eason賞識，她哽咽感謝對方的知遇之恩，表示：「我覺得我自己好幸運，好開心Eason、Lisa（甘菁菁）相信我，因為香港其實有好多做自己創作、好多音樂人，其實大家都好努力，但係我嘅光芒可以俾你哋見到，我覺得我係一個好幸運嘅人！」她又透露自己去年底聲帶有水囊，正準備做手術之際，就收到EAS MUSIC邀請，不過當時未知自己以後還能否繼續唱歌，但很感謝Eason和Lisa願意等自己：「我覺得有相信我嘅人願意等我，係一件好感動嘅事！所以，Thank you！」Eason指自己想支持KALAI，是希望樂壇上有另一把聲音可以跟大家分享，讓大家有共鳴，他說：「可能呢個類型唔係最流行，其實都好流行啦，但希望多啲群眾接觸到EAS MUSIC想帶俾大家唔同嘅音樂類型，佢哋可以代大家去講一啲佢哋嘅故仔，攞到共鳴，而有種釋懷，或者有宣洩嘅幫助，佢就係咁純粹，所以我一定要支持。」

而KALAI獲Eason賞識，她哽咽感謝對方的知遇之恩，表示：「我覺得我自己好幸運，好開心Eason、Lisa（甘菁菁）相信我，因為香港其實有好多做自己創作、好多音樂人，其實大家都好努力，但係我嘅光芒可以俾你哋見到，我覺得我係一個好幸運嘅人！」

她又透露自己去年底聲帶有水囊，正準備做手術之際，就收到EAS MUSIC邀請，不過當時未知自己以後還能否繼續唱歌，但很感謝Eason和Lisa願意等自己：「我覺得有相信我嘅人願意等我，係一件好感動嘅事！所以，Thank you！」

Eason指自己想支持KALAI，是希望樂壇上有另一把聲音可以跟大家分享，讓大家有共鳴。

Eason大讚KALAI舞台力量 爆二人曾打通宵牌

目前KALAI已錄了幾首歌，Eason則會做她其中一首歌的vocal producer，他指雖然唱歌、語感等自己可以跟KALAI分享經驗，但對於舞台上他就完全不擔心：「She owns the stage! 佢上到台直情好似佢自己地方、佢屋企咁。」而講到私下相處的深刻經驗，Eason就笑談打牌找KALAI「戥腳」：「我tour嘅時候，《Fears and Dreams》，佢幫手搞吓Merch嗰個department，佢把聲又夠中氣，叫啲人排好隊嗰啲。」直至他完成西安站演唱會後，與KALAI打牌打到早上8點：「佢話唔識打牌，但係我話唔緊要，你第時可以戥腳！」

目前KALAI已錄了幾首歌，Eason則會做她其中一首歌的vocal producer，他指雖然唱歌、語感等自己可以跟KALAI分享經驗，但對於舞台上他就完全不擔心：「She owns the stage! 佢上到台直情好似佢自己地方、佢屋企咁。」

Eason就笑談打牌找KALAI「戥腳」，他完成西安站演唱會後，與KALAI打牌打到早上8點：「佢話唔識打牌，但係我話唔緊要，你第時可以戥腳！」之後他還模仿對方打牌的神情。

Eason送生日蛋糕歡迎入公司 KALAI首唱加盟新作

在台上chit-chat一輪後，Eason更代表公司送上KALAI家麗喜歡的紅色生日蛋糕和花束，向她說：「EAS MUSIC歡迎你！音樂圈歡迎你！」又祝福她享受音樂旅程上所有風景、擁抱所有經驗。活動上KALAI除唱出《Like A Fool》及《GO UP》外，最後當然不少得她加盟EAS MUSIC後第一首音樂作品《THAT’S HOW WE MOVE》！

在台上chit-chat一輪後，Eason更代表公司送上KALAI家麗喜歡的紅色生日蛋糕。

Eason更送上紅色花束，正式歡迎KALAI加入公司。

活動上KALAI先唱出《Like A Fool》及《GO UP》。

最後當然不少得她加盟EAS MUSIC後第一首音樂作品《THAT’S HOW WE MOVE》！

生日發布會雙喜臨門 KALAI形容唱歌機會如失而復得

發布會結束後，KALAI接受傳媒訪問，談到生日與發布會雙喜臨門，她難掩興奮，但表示：「每日都有練習，同自己講平常心面對，所以面對到焦慮，都冇瞓唔著。」之後KALAI又感性表示，想到前年年底經歷聲帶不舒服，到今日可以站上台唱歌，有種失而復得的感覺，再加上得到Eason鼓勵，都令她格外感恩！她續說：「嗰時佢哋邀請我，我就同咗佢哋講話我要做手術，暫時唱唔到歌，但係佢哋同我講話我哋會等你㗎 ！所以令到我更加有決心， OK，我一定要去做呢個手術，同埋我一定要好努力咁去康復，練返我把聲返嚟。」之後她用了三個月時間讓聲帶康復，再慢慢練歌，如今過了一年，讓聲帶得以回復至較好的狀態。

KALAI又感性表示，想到前年年底經歷聲帶不舒服，到今日可以站上台唱歌，有種失而復得的感覺，再加上得到Eason鼓勵，都令她格外感恩和有衝勁！

感激徐濠縈欣賞給予第一束光 盼將來有機會合作

講到最初發掘到她的徐濠縈（阿徐），KALAI同樣感恩：「佢邀請我去做佢一個活動嘅表演，我覺得呢個真係一個好大嘅肯定，因為係一個品牌去邀請你嘅時候，我覺得佢會睇到我身上面睇到啲咩，好開心識到佢，佢俾咗第一束光我，令我之後有機會再展現！」至於會否由阿徐擔任往後的形象指導，KALAI說：「暫時未知，但係如果有合作機會係非常之想，因為我都覺得佢着衫好靚！」

講到最初發掘到她的徐濠縈（阿徐），KALAI同樣感恩，至於會否由阿徐擔任往後的形象指導，KALAI說：「暫時未知，但係如果有合作機會係非常之想，因為我都覺得佢着衫好靚！」

戶口曾剩$20 簽約後仍堅持全職工作：打多份工追夢好型

KALAI在台上談到以前試過戶口只剩$20，而現時即使簽了公司，仍然會繼續返工：「我係有做網上Online嘅嘢，咩都做，但係其實之前都係返緊同一間公司，我返緊第五年，而家都仲有全職工作。其實我全職工作嘅老闆係非常支持我，我諗我暫時就未想quit住，始終我覺得我暫時未係好穩定，同埋我鍾意啲時間咁full，好似再實在啲，再多啲衝勁，再珍惜多啲我做音樂嘅時間，所以暫時咁樣先，如果quit咗全職做音樂，我再話俾大家聽。」

KALAI在台上談到以前試過戶口只剩$20，而現時即使簽了公司，仍然會繼續返工，透露獲老闆支持追夢。她表示：「俾我打多一份工都OK，我覺得用自己去打工去堅持自己夢想，我覺得呢樣嘢係好有型，我會繼續！」

問到會否擔心收入不穩，她笑言要視乎品牌老闆會否照顧自己，直指一定會擔心，但最主要是想「搞掂自己」，不讓家人擔心，自己也慶幸家人從沒阻止她追夢，坦言：「佢哋冇逼我成為佢哋想要嘅女，但係佢哋容許我尋覓我自己想做嘅嘢。」因此她表示：「俾我打多一份工都OK，我覺得用自己去打工去堅持自己夢想，我覺得呢樣嘢係好有型，我會繼續！」講到EAS MUSIC對其發展路線的部署，她透露：「我諗佢哋都係想我繼續做我自己想做嘅嘢、想做嘅音樂，所以暫時冇一個好大嘅指示，但係我做喜歡做嘅音樂就OK，我就努力報答佢。」

講到EAS MUSIC對其發展路線的部署，她透露：「我諗佢哋都係想我繼續做我自己想做嘅嘢、想做嘅音樂，所以暫時冇一個好大嘅指示，但係我做喜歡做嘅音樂就OK，我就努力報答佢。」

回應與Eason合唱可能 欣賞康堤音樂品味會互send demo

講到會否有機會跟Eason出合唱歌，她表示：「如果真係有呢個機會係非常之想！但係我諗我暫時想做好我自己作品先，做好咗作品俾人哋見到，不論係Eason又好，或者其他我好想合作嘅artist，我覺得我要做好咗我自己，畀到一啲好嘅作品俾人哋睇，邀請人哋，我想俾返呢個誠意，所以暫時Focus喺自己度先。」說到Eason的女兒康堤（CONSTANCE）是去年樂壇新人，如今Eason又簽一位樂壇新人，不過KALAI就指，自己之前已出過歌，所以今年已不符合樂壇新人資格：「唔緊要，我覺得雖然唔係喺女新人起步，但係可以做自己嘅音樂，睇吓會唔會有機會參與其他獎項或者繼續嘅話，我覺得都係做自己音樂先啦， Focus自己。」

講到會否有機會跟Eason出合唱歌，她表示：「如果真係有呢個機會係非常之想！但係我諗我暫時想做好我自己作品先。」

KALAI透露自己跟CONSTANCE也是朋友，平時會聊天：「我哋平時都有傾偈，都有share我哋鍾意聽嘅音樂，因為真係聽好多唔同類型嘅音樂，佢嘅Music taste真係好正，所以我哋都會keep住傾吓偈，同埋我哋會share下啲demo。」此外，KALAI透露自己喜歡的香港歌手是衛蘭，大讚：「我由細到大當然有一定聽Eason啦，同埋我好鍾意衛蘭，好正！佢唱流行曲同埋佢唱一啲好有groove嘅歌嘅時候，兩個都好正！」

此外，KALAI透露自己喜歡的香港歌手是衛蘭，大讚：「我由細到大當然有一定聽Eason啦，同埋我好鍾意衛蘭，好正！佢唱流行曲同埋佢唱一啲好有groove嘅歌嘅時候，兩個都好正！」

按圖睇更多發布會靚相：