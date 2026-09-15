側田周圍玩音樂吸收世界養份　10月香港舞台爆發萬聖節西九開show

萬聖節前夕，除了諗定扮鬼造型，還有一件事要mark實，10月30及31日，側田一連兩場戶外露天音樂會「側田 2026《再一起 COME TOGETHER》 - 萬聖節香港站」將會於西九文化區安盛竹翠公園舉行。消息一出，優先訂購門票已經火速售罄，明天（16日）公開發售，各位樂迷真的要預設鬧鐘、練定手速，準備搶飛。

側田依然好受歡迎。（公關提供）

近年側田周圍玩音樂，足跡遍及音樂圈愈玩愈闊，認識到來自世界各地、不同文化背景的音樂人，包括：緬甸、泰國、新疆、上海、日本、菲律賓、新加坡，以及南美、非洲、美國等地。見識過不同地方的音樂人，側田大讚他們的音樂技巧非常犀利，令他有更多機會從音樂認識世界。

側田周圍玩音樂，足跡遍及音樂圈愈玩愈闊。（公關提供）

側田分享：「我想講我鍾意音樂嘅原因係因為音樂無分語言國籍，我盡量去學每一個國家街知巷聞嘅歌。音樂係best ice breaker。」由以往將音樂視為「藥物」，到今日音樂已經完全融入他的生活，「音樂而家已經唔係我嘅藥，係life blood。」他又謂十分佩服那些可以說很多種語言的人，跟玩音樂一樣，可以拉近人與人之間的距離，「嗰份親切感，係好特別嘅，當有人識得你嘅語言。」又坦言很多時不太懂得如何表達自己，唯有以音樂搭救、呈現，「用音樂擴張自己嘅世界，widen our horizon。」