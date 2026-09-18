Disney+直播《iHeartRadio》盛事　BTS、Cardi B、Snoop Dogg集結

一年一度音樂盛事《iHeartRadio Music Festival 2026》將於美國拉斯維加斯一連兩晚上演，並獨家於Disney+ 香港時間9月19日（六）至20日（日）早上10時30分現場直播！今屆音樂節橫跨流行音樂、電子音樂、嘻哈、搖滾，更雲集韓國天團BTS、嘻哈女王Cardi B、嘻哈教父Snoop Dogg、新生代唱將Benson Boone、韓國大勢女團LE SSERAFIM、瑞典流行天后Zara Larsson等重磅陣容，再由金牌主持Ryan Seacrest 坐鎮，陣容強勁。

繼早前於世界盃決賽中場表演震撼全球觀眾後，BTS再度重返全球大型音樂節舞台。（大會提供）

繼早前於世界盃決賽中場表演震撼全球觀眾後，BTS再度重返全球大型音樂節舞台，誓必令全球樂迷引頸以待！另一人氣韓國女團LE SSERAFIM更是首個登上《iHeartRadio Music Festival》舞台的K-pop女團，料將成為最強焦點之一！

人氣韓國女團LE SSERAFIM更是首個登上《iHeartRadio Music Festival》舞台的K-pop女團（IG@le_sserafim）

嘻哈殿堂級交鋒：Cardi B、Snoop Dogg

首日登場的Cardi B剛完成35 場巡演，今次再度登上音樂節舞台，將為觀眾帶來充滿爆發力的現場演出！次日則由嘻哈教父Snoop Dogg接力，定必將氣氛推向高潮！

Cardi B將為觀眾帶來充滿爆發力的現場演出！（IG@cardiallaccess）

擁有多首人氣歌曲包括《Symphony》、《Lush Life》的瑞典流行天后 Zara Larsson今次將以流行電音搖滾全場，為觀眾帶來酣暢淋漓的視聽享受！而憑神曲《Beautiful Things》爆紅、並問鼎Billboard Global 200榜首的Benson Boone，亦將於次日接力登場，相信屆時必以招牌高音征服全場！

《iHeartRadio Music Festival 2026》自2011年起為全球樂迷帶來多重流行音樂、電子音樂、嘻哈、搖滾等多種音樂風格的享受，每年雲集眾多跨界國際音樂巨星，打造全球萬樂迷矚目的音樂盛事。Disney+ 將一連兩日現場直播，觀衆亦可於直播結束後享有16 小時限時觀看時段。