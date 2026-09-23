譚詠麟演唱會｜過度排練200首歌　每朝跑10km︰夢都發唔到就瞓著

譚詠麟《刻骨銘心世界巡迴演唱會》Part 2情不變篇，昨晚（22/9）於紅館舉行尾場，完騷後在後台舉行記者會。而計及昨晚最後一場演出，譚詠麟一共在紅館舉行了202場個人演唱會，當中還未包括溫拿及左麟右李等合作形式的演唱，破盡紀錄。譚詠麟︰「我入行都冇諗過唱歌唱咁耐，成為終身事業，係好唔捨得。」在唱《講不出再見》時，譚詠麟罕有地流下男兒淚，校長表示自己已一直在頂住︰「因為若有淚水流落聲帶，會影響演出，好難唱到個Key，所以一直頂住，頂到最後。」

譚詠麟完成今次演唱會後，一共在紅館舉行了202場個人演唱會，破盡香港歌手紀錄。（盧振輝 攝）

譚詠麟完成今次演唱會後，一共在紅館舉行了202場個人演唱會，破盡香港歌手紀錄。（盧振輝 攝）

譚詠麟完成今次演唱會後，一共在紅館舉行了202場個人演唱會，破盡香港歌手紀錄。（盧振輝 攝）

過度排練達200首歌 「實質上係用唔晒」

演唱會叫「刻骨銘心」，問到台上可有哪個時刻是最難忘，校長反而覺得開騷前的操練才最難忘︰「因為我哋準備咗200首歌，實質上係用唔晒，但你一定要準備，是會排練過度。」至於體能上訓練，就更加令校長刻骨銘心︰「我每一日朝早10點前，已經要跑完5至8公里、甚至10、11公里。沖完涼要做一些個人練習，然後2點至6、7點是練歌，之後再排舞，你計一計全日就係咁，返到屋企夢都發唔到就瞓著，呢段日子時間過得好快。」

譚詠麟在台上的舞步，是經過連月來的艱苦排練。（盧振輝 攝）

譚詠麟在台上的舞步，是經過連月來的艱苦排練。（盧振輝 攝）

+ 7

回應華仔訴求 「我又求佢唔好再求我」

提到即興叫劉德華及李克勤上台，原來校長一直不知道劉德華會來欣賞︰「我到最後於台底，才知華仔嚟咗，但驚兩位冇心理準備要上台。」至於華仔在台上連番苦求校長收回成命繼續唱下去，校長則笑言︰「我又求佢唔好再求我，我自己好有紋路嘅，之後還有百多場巡迴要唱。（記︰巡迴之後香港會否再做尾站？）到時再諗啦，真係有個場地適合到時再諗。」

劉德華在台上連番苦求譚詠麟，收回成命繼續唱下去，校長則笑言︰「我又求佢唔好再求我，我自己好有紋路嘅，之後還有百多場巡迴要唱。」（盧振輝 攝）

愛上玩「打摜蛋」

問到完騷後是否輕鬆一下，放縱地食餐勁？「食嘢？我三、四日就返晒嚟（身形打回原形），而家最想係見下啲朋友，因為約咗朋友飲番杯。」校長更透露自己近年學識玩內地一種啤牌遊戲叫「打摜蛋」。譚詠麟︰「溫拿阿Ｂ（鍾鎮濤）五年前已經識玩，我哋玩好細，幾百蚊上落。（記︰咩幣值？）咩幣值都冇用啦，百零蚊，Bitcoin就好。」

【譚詠麟《刻骨銘心世界巡迴演唱會》Part 2情不變篇（尾場22/9）歌單】

1 傲骨

2 Maggie

3 夢幻的笑容

4 夢仍是一樣

5 誰可改變

6 情兩牽

7 幸運星

8 愛的替身

9 愛人女神

10 愛是這樣甜

11 酒紅色的心

12 迷痴的心

13 雨絲情愁

14 魔鬼之女+千年埋藏

15 忘不了您

16 少爺威威

17 愛的逃兵

18 此刻你在何處？

19 幻影

20 最愛的你

21 情感的廢墟

22 永不想你

23 理想與和平

24 星球本色

25 愛念

26 編織

27 霧之戀

28 一生中最愛

29 情不變

30 Dont say goodbye

31 愛你太深

32 知心當玩偶

33 卡拉永遠OK

34 愛情陷阱

35 小說人生

36 曾經

37 戀足一百分

38 藝海浮台

39 我在意（劉德華+李克勤合唱）

40 朋友（劉德華+李克勤合唱）

41 愛在深秋

42講不出再見