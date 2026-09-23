PER SE演唱會2026香港｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表

PER SE演唱會《LIFE IN CAPS - PER SE LIVE 2026》將於2026年11月20日（星期五）在TIDES舉行，會在Cityline開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



PER SE演唱會《LIFE IN CAPS - PER SE LIVE 2026》將於2026年11月20日（星期五）在TIDES舉行。（IG@persehk）

PER SE演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：11月20日（星期五）

演唱會時間：晚上8點

演唱會地點：TIDES

門票價錢：加大楷 (VIP) $980 / 大楷 (GA) $680 (全企位)

加大楷 (VIP) 福利

•⁠ ⁠2:1 合照

•⁠ ⁠優先入場

•⁠ ⁠神秘禮物

PER SE（IG@persehk）

PER SE演唱會2026香港 | 滙豐Mastercard優先預售門票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：9月29日（星期二）3pm - 11:59pm

PER SE演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：Cityline

公開開賣日期：9月30日（星期三）

公開開賣時間：下午3點起

PER SE（IG@persehk）

PER SE演唱會2026香港 | Cityline 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。