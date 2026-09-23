PER SE演唱會2026香港｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
PER SE演唱會《LIFE IN CAPS - PER SE LIVE 2026》將於2026年11月20日（星期五）在TIDES舉行，會在Cityline開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
PER SE演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：11月20日（星期五）
演唱會時間：晚上8點
演唱會地點：TIDES
門票價錢：加大楷 (VIP) $980 / 大楷 (GA) $680 (全企位)
加大楷 (VIP) 福利
• 2:1 合照
• 優先入場
• 神秘禮物
PER SE演唱會2026香港 | 滙豐Mastercard優先預售門票
優先訂票渠道：Cityline
門票發售時間：9月29日（星期二）3pm - 11:59pm
PER SE演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台：Cityline
公開開賣日期：9月30日（星期三）
公開開賣時間：下午3點起
PER SE演唱會2026香港 | Cityline 4 個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。