容祖兒新歌由林家謙包辦曲詞編監　MV走訪16個香港場景自我療癒

容祖兒（Joey）日前推出全新廣東歌《陽光普照》，MV昨晚（23日）正式上架。今次新歌找來林家謙包辦曲、詞、編，他更親自彈琴及唱和音，兼且跟舒文聯合擔任監製。今次祖兒以一種與以往截然不同的溫暖唱腔，為這座城市送上一份靜謐而實在的安慰。

容祖兒（Joey）日前推出全新廣東歌《陽光普照》，MV昨晚（23日）正式上架。今次新歌找來林家謙包辦曲、詞、編，他更親自彈琴及唱和音，兼且跟舒文聯合擔任監製。

《陽光普照》的核心訊息，並非慣常的「黑暗會過去，光明會來臨」。祖兒與創作團隊希望傳遞的是：「人生中黑暗與光明的時間，從來不是先後出現，而是共存。」歌曲並未迴避現實的沉重，反而坦然道出「黑暗嘅時間係十常八九」的事實。不過重點並不在於等待黑暗終結，而在於身處黑暗之中，我們如何找到那些值得讓自己繼續走下去的微小理由。

《陽光普照》的核心訊息，並非慣常的「黑暗會過去，光明會來臨」。祖兒與創作團隊希望傳遞的是：「人生中黑暗與光明的時間，從來不是先後出現，而是共存。」

歌曲並未迴避現實的沉重，反而坦然道出「黑暗嘅時間係十常八九」的事實。不過重點並不在於等待黑暗終結，而在於身處黑暗之中，我們如何找到那些值得讓自己繼續走下去的微小理由。

今次是祖兒與林家謙首度合作，祖兒這次的演繹方式有別於以往，聲線更見溫暖，就像一位經歷許多的朋友坐在身旁，不急着叫人振作，只是靜靜陪伴。祖兒坦言希望用這把聲音，給這座城市一點溫度。而聽眾亦接收到這份心意，不少樂迷留言表示歌曲帶來安慰與溫暖，感覺被接住。

祖兒這次的演繹方式有別於以往，聲線更見溫暖，就像一位經歷許多的朋友坐在身旁，不急着叫人振作，只是靜靜陪伴。祖兒坦言希望用這把聲音，給這座城市一點溫度。

《陽光普照》MV走遍香港十六個場景，包括城門河、紅磡、欣澳、飛鵝山、大埔、深水埗、尖沙咀利時中心等等，每個地點都希望帶大家走進時光隧道。導演與祖兒事前深入溝通，將這些屬於她、也屬於這座城市的片段，一一鋪陳於鏡頭之中。祖兒形容，整個MV的拍攝過程本身就像一場療癒，從在樹林起舞，到上前抱樹，都是療癒自己的重要步驟。MV中多個細節均承載深意，例如祖兒主動向導演申請加入踩單車畫面。

《陽光普照》MV走遍香港十六個場景，包括城門河、紅磡、欣澳、飛鵝山、大埔、深水埗、尖沙咀利時中心等等，每個地點都希望帶大家走進時光隧道。

祖兒形容，整個MV的拍攝過程本身就像一場療癒，從在樹林起舞，到上前抱樹，都是療癒自己的重要步驟。

另外，MV拍攝於極緊張的時刻完成，拍攝當日天氣預報顯示將有颱風襲港，團隊一度陷入迷茫，若當日打風，何時才能補拍？祖兒與導演亦時間緊迫，壓力不小。然而整個團隊互相鼓勵、彼此相信，最終當日只下了毛毛細雨，祖兒表示：「相信就可以㗎啦。」這份互信，正好呼應歌曲所傳遞的信息。《陽光普照》到最後，說的其實是人與人之間的聯繫，人與人互相照亮，普照不靠陽光。