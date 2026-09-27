菲道爾《地球是平的》香港站公開發 觀眾區設小舞台拉近歌迷

菲道爾《地球是平的》巡迴演唱會 2026 香港站，日前優先預售已經全部售罄，買唔到預售飛嘅朋友千萬唔好灰心，因為最後進入菲道爾音樂世界嘅機會又嚟啦，明天 9 月 28 日中午 12 時，公開發售隨即接棒開波！

今次香港站為了帶畀香港歌迷最不一樣嘅音樂體驗，在舞台與空間 設計上都落足心思。菲道爾謂：「今次香港站，我自己本人都非常期 待。因為我知道主辦團隊特別在觀眾區裡，增設咗一個「小舞台」 讓我可以跟靠近大家。」不單止咁，今次更打破常規，將麥花臣場 館嘅下層化身為「全企位律動空間」，等所有小飛蛾可以捨棄座位的 限制，跟住菲道爾嘅 EMO 旋律自由釋放情感，在最親密的距離下 齊聲大合唱，體驗前所未有嘅現場震撼力！

此外，菲道爾在馬來西亞站演出前，曾經笑言會邀請 Justin Bieber 任個唱嘉賓，結果出現的是他的好朋友湯令山。對於今次香港站， 問到菲道爾會準備什麼給香港的歌迷？菲道爾用廣東話說到：「今次 我會邀請 Justin Bieber，呢次係真嘅，大家信我。」至於能否見到 Justin Bieber，12 月 5 號在麥花臣自有分曉。

如果大家想在現場親耳感受破億神曲《阿拉斯加海灣》、《在加納共 和國離婚》，以及最新爆紅單曲《你好，就足矣》嘅催淚渲染力？今 次公開發售真係最後搶飛機會，門票數量非常有限，記得即刻撳入 官方購票網址搶飛啦！

菲道爾《地球是平的》巡迴演唱會 2026－香港站 �� �� 演出日期：2026 年 12 月 5 日 (星期六) 8:00PM

演出地點：旺角麥花臣場館

公開發售平台：CAST

《地球是平的》，我們終會相遇！12 月 5 號，麥花臣見！