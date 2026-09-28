VMA2026｜Taylor Swift撼贏Beyoncé　打破紀錄成史上最多獎歌手

年度樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）於香港時間今早（28日）在美國洛杉磯舉行，BLACKPINK泰籍成員Lisa擊敗Taylor Swift、Ariana Grande以及Olivia Rodrigo 等歌手，勇奪「最佳流行歌手」。雖然獲得11個提名的Taylor失落了該獎項，但奪得本屆新增的「最佳歌手導演」，並由新歌《Patient Zero》的MV女主角兼好友狄高達莊遜（Dakota Johnson）頒獎。

Taylor Swift奪得本屆新增的「最佳歌手導演」。（Getty Images）

獎項由新歌《Patient Zero》的MV女主角兼好友狄高達莊遜（Dakota Johnson）頒獎。（Getty Images）

Taylor打破VMA紀錄

Taylor今次奪獎在VMA累積到31個獎項，撼贏Beyoncé成為VMA歷史上獲最多獎的歌手。Taylor在台上透露自己過去20年拍攝過60個MV，並編導其中18首MV，是所有粉絲令一切都變得意義非凡。今次VMA是Taylor結婚後首個參與的頒獎典禮，不過由於老公Travis Kelce要比賽而未能見證老婆打破VMA的紀錄。

Taylor Swift撼贏Beyoncé，破紀錄成史上最多獎歌手。（Getty Images）

另外，獲13項提名的麥當娜（Madonna）掃走7獎成為大贏家，Ariana Grande與Sabrina Carpenter各獲得兩個獎。至於韓國人氣男團防彈少年團（BTS）就分別獲3獎，其中包括大獎「年度歌曲」。