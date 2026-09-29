羅啟豪「全黑之旅」體驗直呼不安　聯同中年好聲音三兄弟10月開騷

今年二月，羅啟豪首度與黑暗中對話合作《迷你暗中作樂音樂會・小王子星際之旅 x 羅啟豪》 反應熱烈、打動人心；十月，羅啟豪再次走進全黑環境，聯同劉威煌、顏志恒、梁浩賢在《黑暗中「看」得見慈善音樂會》以歌聲重遇，合共八場演出之中，帶領觀眾進入看不見的世界，放下視覺，以聆聽與感受，重新「看」見彼此。



《黑暗中「看」得見慈善音樂會》海報。（公關提供）

羅啟豪、劉威煌、顏志恒、梁浩賢參與 《黑暗中「看」得見慈善音樂會》。（公關提供）

黑暗中對話基金會三大服務

黑暗中對話（香港）基金會致力透過「體驗、同行、共創」，推動多元共融文化，讓不同背景及能力的人發揮所長。基金會聚焦社區需要，推展長者、青年及「多元人才」相關服務，包括為孤立及脆弱長者提供關顧電話、友善探訪及社區活動，透過視障「希望大使」的陪伴與聆聽，促進長者的情緒支援及社區連結；透過「YO達人・校園共融大使計劃」及「DE共融學堂」，培育青年同理心、抗逆力及共融領導能力，推動校園及社區共融；同時透過「打破視障人士就業鴻溝」賦能計劃，以系統化職場技能培訓及AI工具實戰應用，支持視障人士提升就業能力及職場競爭力，拓展教育及職業發展機會，讓多元人才盡展潛能。

劉威煌保證絕對安全。（公關提供）

梁浩賢勇於面對挑戰。（公關提供）

親歷15分鐘全黑之旅：羅啟豪直呼不安

羅啟豪、劉威煌、顏志恒、梁浩賢近日齊集演出場地 - 黑暗中對話體驗館，率先體驗購買VIP限量套票的觀眾、將會經歷與別不同的「全黑之旅」（dark tour），完成後四位歌手各有不同體會，啟豪說：「整個行程本來長達一小時，這次感受了短短十五分鐘，已有種不安全感，但要讚設計非常用心，在伸手不見五指的環境下，帶來聽覺、觸覺、體感等全方位經歷，好值得去體驗。」顏志恒滿有同感：「雖然有導賞員在旁，但也會有些不安，試想像視障人士沒有導賞員，依然能夠活得好好，好犀利，值得敬佩！」劉威煌則指起初不免會緊張，但之後已逐漸適應：「知道前面有樓梯與斜坡，看不見自然會擔心，導賞員很好，清楚地告訴大家知道，行程開始後三、四分鐘愈來愈輕鬆，完成後最大感受是，一定要好好保護自己眼睛！」梁浩賢認為，這次「全黑之旅」令他深切感受視障人士的世界，浩賢說：「一直習慣用其他感官，開始時有點亂，逐漸適應後，才發覺其他觸感都好強！」

四子率先體驗VIP 觀眾專屬限量版「全黑之旅」。（公關提供）

四位歌手專心聽導賞員講解。（公關提供）

四人對「暗黑之旅」各有不同感受。（公關提供）

羅啟豪獲封「黑暗中大師兄」傳授經驗

《黑暗中「看」得見慈善音樂會》在10月10至11日、17至18日，合共演出八場，每場啟豪將會聯同一位好兄弟演出，有過與黑暗中對話合作的經驗，獲封為「黑暗中的大師兄」，啟豪傳授經驗之談：「平時有視覺，可以靠提詞機與其他人提點，今次真的要憑記憶，記熟歌詞及要說的話；這個音樂會帶有一點故事性，我們會以聲音導航，跟觀眾互動，帶領大家去尋找一些東西，從而領略到我們想要表達的信息。」選曲上，顏志恒透露玄機：「今次會集中演繹以前比較少唱、能夠細致表達感情的慢歌，觀眾大可以抱着純聲音享受的心態，來看我們的演出。」劉威煌欣賞過啟豪之前的黑暗中演出，加上親身經歷過「全黑之旅」，他揚言會做足準備上陣：「我都怕黑，經過今次體驗，我可以保證絕對安全，大家儘管放鬆心情，來看我們的演出！」梁浩賢也說會鞭策自己：「要百分百專心投入，逼自己記熟所有歌詞，因為這個音樂會的觀眾，好集中感受我們的歌聲，將會是一次好大的挑戰！」

羅啟豪獲封「黑暗中的大師兄」。（公關提供）