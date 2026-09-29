RubberBand斥資日本錄新碟　驚喜賀6號生日　泥鯭發福︰幸福脹大

香港樂隊RubberBand今日（29/9）宣布，11月底推出組合第11張專輯，亦是排到去英文字母K，碟名用上日文《Komorebi》，意思是透過樹木滲進來的陽光，大碟亦重金去到日本著名錄音室錄製。現場大會突發派驚喜，為主音繆浩昌（6號）補祝9月27日的生日。由於幾位久未露面，記者發現鼓手黎萬宏（泥鯭）身形有點發福，問到太太（黃心穎）可有投訴，他就講出一番幸福宣言︰「能夠見證身邊另一半幸福地脹大，其實係一種幸福。」

9月27日生的6號，今日獲隊友送上驚喜補祝生日。（許育民 攝）

原來6號的生日往往跟組合出碟的日子相近，RubberBand第一張專輯亦是在9月26日推出，當時都在發布會上為6號慶生。提到今次專輯，由籌備到製作，都經歷兩年時間，而期間亦已經派了6首歌上台。6號︰「我哋都有啲復古精神，而家係派夠咁多首歌先出碟，我哋就堅持做好全碟12首歌先派台。」其中一首《我永遠記得》，MV更向8、90年代Call台致敬。

RubberBand來到K專輯《Komorebi》，由籌備到製作，都經歷兩年時間，而期間亦已經派了6首歌上台。（許育民 攝）

日本殿堂級錄音室 木村拓哉、久石讓都用過

今次去到日本製作的錄音室（Victor Studio）大有來頭，木村拓哉、Southern All Stars、米津玄師都有去過錄音，著名作曲家久石讓更在此錄管弦樂。至於為何有這個安排，隊長及結他手馮庭正（阿正）解說︰「有年在泰國芭堤雅錄音，當中的經驗不是太滿意，所以今次搵一個最安全的地方東京，揀了一間好出名的錄音室製作。」泥鯭大讚錄音室對器材好講究︰「我哋搵到啲老過我哋，但狀態好過我哋嘅樂器。」

低音結他手李兆偉（阿偉）就表示今次花費甚大，大半積蓄都花掉。「搞到而家好窮呀，但由一間好普通Studio跳到去世界級的，當係一個體驗，加上我哋RubberBand其實冇太多嘢可以Sell，最可以Sell就係音樂，所以擺多啲資源落音樂上。」

泥鯭自爆自己最愛懷的舊，是在家中不斷重溫舊廣告，睇到老婆都投訴。（許育民 攝）

泥鯭狂煲80s舊廣告被老婆投訴

在專輯《Komorebi》中，有不少歌曲題材都跟懷舊有關，泥鯭就笑言自己都是掹車邊有經歷80年代的世代。「我記得阿Jan（林海峰）講過，每個人都係懷緊自己嘅舊，細個買唔起隻『黃金戰士』，到大個幾錢都要買番，彌補自己嘅遺憾。」而泥鯭最愛懷的舊，是在家中不斷重溫舊廣告，睇到老婆都投訴︰「佢唔會明我哋懷緊嘅舊，等於我都唔會明佢點解咁想睇番Westlife，我當時已經打工，冇時間理呢啲嘢。」

有記者見泥鯭發福不少，問到日本之旅是否膳食非常豐富？「我平時每星期都游3日水，但前排落雨落得好勁，少咗好多游水時間，或者諗第二個方法做運動。」老婆可有投訴？「能夠見證身邊另一半幸福地脹大，係一種幸福。」