洪嘉豪新歌《戒糖失敗》 拍MV狂食蛋糕 Kaho：食足一年分量

洪嘉豪最新專輯《KIKI》以「雜誌」為核心概念，將每波主打歌化作不同的特色專欄。日前推出雜誌vol.3及新歌《戒糖失敗》，新歌由兩位新晉創作者 Yungie 及 Amber 鄭偉唯作曲、曾樂彤填詞、Larry Wong 包辦編曲及監製。談及作曲班底，Kaho 透露作曲的兩位是去年香港浸會大學音樂系畢業生，他在海量 Demo 中發掘出這首作品，認為其旋律寫得非常有吸引力，亦很開心能與香港新一代創作者合作。談到與填詞人曾樂彤再次合作，Kaho 表示一直非常欣賞對方的詞作，大讚曾樂彤非常擅長捕捉現代人的情感與大眾口味。這次合作非常順利，更是「一稿即過」。可是其歌名一直也未有定案，他表示歌名原本構思叫《怪味糖》，靈感來自失戀後想吃甜食卻嚐到苦澀怪味的感覺，後來曾樂彤將概念巧妙轉化，最終決定名為《戒糖失敗》。

今次《戒糖失敗》MV 找來 P1X3L 成員 George（歐鎮灝）的妹妹 Venus 擔任女主角。二人雖然首次見面，但合作起來毫不尷尬、默契十足。MV以「焗爐」為第一身視角，陪伴著一對戀人由每逢大小事情也會一起烘焙慶祝，直到感情生變的時刻。Kaho 笑言：「平時連生日我都好少會食蛋糕慶祝，今次呢個 MV 差唔多食足我一年嘅蛋糕份量，哈哈！」

私底下的Kaho其實也是個「甜品控」，更謂自己是朱古力與雪糕的「擁躉」！他說：「我喺嗰啲會突然間好想食甜品嘅嗰類人，不過年紀越嚟越大，甜品真係會食少咗，哈哈！」問到Kaho最深刻的甜品款式時，他直說此刻腦海盡是他為配合新歌，特別與餅店聯乘推出的三款朱古力甜品，該三款甜品概念正是由失戀的「苦」、「苦甜參半」直到重新體驗「甜」的心路歷程。Kaho除了參與甜品的外型設計及口感與味道之外 ，為了《KIKI》雜誌更親自向甜品師傅請教，挑戰製作法式甜品「可麗露（Canelé）」，最後成功出爐，讓他十分有成就感。

對於接下來的音樂企劃，Kaho 預告《KIKI》EP將會集結五首歌曲後，於明年上半年正式推出。希望各位樂迷密切留意！

【KIKI by Kaho × 聖安娜比利時朱古力蛋糕系列】

第一部曲揭開愛的序幕

Story 1 - PURE DARK ：比利時朱古力大紅袍慕斯70% 比利時黑朱古力結合大紅袍茶醬，以深黑鏡面與碎粒營造苦澀回甘嘅傷感氛圍。

即日起於全港澳聖安娜門店推出。