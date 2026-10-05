容祖兒啟德演唱會2027｜紅隧口海報造型曝光 1月開兩場門票$680起

容祖兒今年5月在《25+英皇群星演唱會》上宣布明年1月進軍啟德主場館開演唱會，但一直未有透露太多細節，直至今日（5日）凌晨時分起，其紅隧口海報終於曝光！演唱會名為《AURA TOUR》，暫定明年1月22至23日於啟德主場館開兩場，票價由低至高分別是$680、$980、$1280及$1680。海報上暫時有四張容祖兒的照片，主要是近鏡大頭，她穿著毛毛露肩Tube Dress，擺出具時尚感不同甫士。海報一出，網民已熱烈討論如何撲飛，而中午時分，大會亦公布正式海報及更多資訊，指「AURA」以「回歸純粹」為概念：「走過二十多年的音樂旅程，由最初最純粹地喜歡唱歌，到走進色彩繽紛、華麗多變的舞台世界，再經歷不同人生與音樂階段，最後重新回到最簡單、最本質的自己，成為祖兒今次想表達給歌迷的《AURA》重要主線。」

容祖兒今年5月在《25+英皇群星演唱會》上宣布明年1月進軍啟德主場館開演唱會，但一直未有透露太多細節，直至今日（5日）凌晨時分起，其紅隧口海報終於曝光！

演唱會名為《AURA》，暫定明年1月22至23日於啟德主場館開兩場，票價由低至高分別是$680、$980、$1280及$1680。

祖兒對上一次在香港舉行大型個人演唱會，已是2019年的《PRETTY CRAZY》，當年一連舉行19場，無論舞台製作、服裝造型及整體演出均令人留下深刻印象。相隔逾7年，歌迷一直期待她再次在香港舉行大型演唱會，如今終於正式落實，消息公布後隨即引發歌迷興奮討論「係咪兩場?佢一定會再加!好驚買唔到飛」等等。令這次《AURA》成為一場等待多時的珍貴重聚。

祖兒對上一次在香港舉行大型個人演唱會，已是2019年的《PRETTY CRAZY》，當年一連舉行19場，今次相隔7年再開show，令樂迷期待已久！

今次演唱會命名為《AURA》。「Aura」原意可解作一個人自然散發的光芒、氣場及能量，但在這次演唱會的概念之中，它所代表的並不只是一個人的狀態，而是一份經過時間、經歷、音樂以及人與人之間長久交流後，慢慢累積而成的能量。走過二十多年的音樂旅程，由最初最純粹地喜歡唱歌，到走進色彩繽紛、華麗多變的舞台世界，再經歷不同人生與音樂階段，最後重新回到最簡單、最本質的自己，成為祖兒今次想表達給歌迷的《AURA》重要主線。

這份「Aura」，亦從來不是單向存在。由一首歌由舞台上唱出去，陪伴不同人走過成長、感情、失落、快樂與人生轉變，慢慢成為一段回憶、一個時刻，甚至一份力量；同樣地，歌迷多年來的掌聲、支持與陪伴，也一直回到舞台，成為歌手繼續向前的能量。台上與台下互相給予、彼此照亮，形成這份看不見、卻一直存在的共同共鳴。

「Aura」原意可解作一個人自然散發的光芒、氣場及能量，但在這次演唱會的概念之中，它所代表的並不只是一個人的狀態，而是一份經過時間、經歷、音樂以及人與人之間長久交流後，慢慢累積而成的能量。

由音樂、時間與陪伴共同形成的光，就是《AURA》。為呼應演唱會「回歸純粹」的概念，今次首波演唱會海報，祖兒亦選擇以最簡潔的方式呈現。一向在舞台造型上敢於突破的祖兒，今次拿走大量裝飾。沒有華麗服飾，沒有誇張首飾，甚至連耳環、戒指亦刻意省去，以近乎素顏感的乾淨妝容，配合簡單的大頭近照，呈現最自然、放鬆的一面。鏡頭前的祖兒時而大笑、時而鬼馬、時而安靜，沒有刻意營造華麗或距離感，反而留下更多真實、自在與從容。

為呼應演唱會「回歸純粹」的概念，今次首波演唱會海報，祖兒亦選擇以最簡潔的方式呈現。一向在舞台造型上敢於突破的祖兒，今次拿走大量裝飾。沒有華麗服飾，沒有誇張首飾，甚至連耳環、戒指亦刻意省去，以近乎素顏感的乾淨妝容，配合簡單的大頭近照，呈現最自然、放鬆的一面。

拍攝期間，團隊其實亦曾試過不同服飾、假髮及造型，希望尋找更新鮮的視覺方向，但最後仍決定回到最簡單的狀態。祖兒巧妙地以「白粥」作比喻，形容有時吃盡天下美食，最後最吸引人的，反而是一碗最簡單、最原始的白粥。看似沒有太多修飾，其實更考驗細節，甚至連一條看似簡單的眼線，也需要反覆調整。她笑言，「你唔好以為好易，今次係刻意地做一件很不刻意的事。」這種視覺上的留白，亦與《AURA》的演唱會概念互相呼應——當華麗、裝飾和外在元素逐一拿走，最後留下來的，是一個人最原始的狀態，以及多年來真正累積下來的東西。因此，《AURA》不單是容祖兒相隔逾7年再度舉行香港大型演唱會，不只舞台上的一道光。而是二十多年來，音樂在彼此生命中留下的痕跡，以及台上與台下互相照亮之後，慢慢形成的——《AURA》。

早前容祖兒接受金成《叔叔的愛》訪問，曾劇透演唱會內容：「觀眾都係第一次咁嘅距離睇容祖兒，其實大家都係摸索緊呀。」她坦言緊張多於興奮，5月於「家族show」試水溫後，也感覺到紅館與啟德完全不一樣，表示當作考牌：「以前觀眾喺紅館係好近嘅，基本上你面部表情都睇到，如果坐第一行咁樣。今次似乎真係有啲遠，但如果大家要睇你嗰啲細微細眼嘅details、表情、動作，佢會透過一個好大嘅屏幕，嗰個屏幕係真係大到你做乜都會睇到嘅，我會講係你個鼻哥窿都係要有awareness㗎！」

容祖兒曾透露視啟德演唱會如考牌，自己都需要做心理建設。

祖兒透露目前正密鑼緊鼓綵排和做心理建設，預告：「其實每一次我都希望有新嘅表演方式俾大家睇，點樣喺一個咁大嘅地方裡面，可以感覺到呢個歌手嘅嘢真心？係我好想透過呢個演出同大家講。」何丙（演唱會音樂總監）跟祖兒時，這個演唱會應當作大型《Secret live》（side track演唱會）去做，但歌曲會是較熟悉的：「一個乜嘢機關都冇嘅show，反而係成為觀眾最深刻、最有印象、同觀眾距離最近嘅，令我反思好多啟發好多。（金成：喺啟德但又要同人好近？）呢個就係我自己俾自己嘅一個challenge喇！」

祖兒透露目前正密鑼緊鼓綵排和做心理建設，預告：「其實每一次我都希望有新嘅表演方式俾大家睇，點樣喺一個咁大嘅地方裡面，可以感覺到呢個歌手嘅嘢真心？係我好想透過呢個演出同大家講。」（YouTube：叔叔的愛）

《AURA TOUR容祖兒演唱會》

【演唱會詳情】

日期： 2027年1月22-23日

時間： 19:30

地點： KAI TAK STADIUM (啟德體育園主場館)

票價： HKD $1680 / $1280 / $980 / $680

【優先訂票】:中銀銀聯信用卡、港澳銀聯信用卡及內地銀聯信用卡借記卡

【率先發售】: Trip.com Group

【公開發售】:快達票HK Ticketing、大麥

