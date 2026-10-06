陳家樂推出個人單曲《我們都是無名氏》　親自填詞感恩昔日戰友

10月5日陳家樂推出首支個人單曲《我們都是無名氏》，歌曲除了是他入行逾20年首支推出的個人派台單曲，更是他首次嘗試親自參與填詞創作。



陳家樂推出首支個人單曲《我們都是無名氏》。（公關提供）

首次嘗試填詞。（公關提供）

首度跨界填詞向「無名氏」致謝

提到歌曲創作靈感，原來跟他的婚禮有關。他指寫詞期間，發現很多曾經並肩的朋友，如今已經散落在不同的人生軌跡上，有些甚至連名字都記不起，但那份曾經一起奮鬥的感覺，一直留在心中，「我諗番起開始寫名去邀請朋友嚟我嘅婚禮，發現有好多人其實我同佢已經好少聯絡，甚至只係有一面之緣，甚至可能連名都唔記得，只係嗰陣時我哋有共同嘅目標、或者一啲共同嘅奮鬥原因，大家好近，但過咗之後大家就冇再聯絡，但係喺我想邀請佢嘅時候，我已經冇辦法再聯絡佢，所以開始形成咗呢首歌嘅構思。」他希望藉住這首歌，向這班「無名氏」說聲多謝。

首度跨界填詞向「無名氏」致謝。（公關提供）

太太連詩雅穿針引線Dear Jane班底製作

歌曲製作班底，家樂直言要多謝太太連詩雅（Shiga），「呢首歌係我太太幫我搵咗佢嘅朋友、音樂嘅夥伴Dear Jane嘅Howie作曲，同埋仲有一位方浩權佢幫我執返啲詞再靚仔啲，因為我填完之後發現字係啱音嘅，但好難去唱出嚟，佢就幫我執靚啲，監製係琛哥，都係Dear Jane嘅監製嚟嘅，所以好多謝佢哋去幫我完成呢件事。」

方浩權幫忙修飾歌詞。（公關提供）

《白日之下》金像導演簡君晉情義相助

MV方面，家樂找來好友導演簡君晉幫手，二人相識多年，當年家樂第一次任電影男主角，就是由簡君晉執導，而簡君晉的首部電影，亦是跟家樂合作，「佢亦都係電影《白日之下》嘅導演，佢好耐冇拍MV㗎啦，為咗我出山，再拍MV，所以今次嘅MV對我嚟講係好有意義。」

家樂坦言，今次跳出演員身份，用音樂跟大家見面，是一個很大的嘗試，希望大家可以透過這首歌更了解他，「我好希望大家可以除咗喺電影嘅世界見到我，亦都希望可以憑着歌曲或者今次我填嘅詞去更加了解陳家樂係一個有啲咩諗法嘅人。希望喺將來可以再同大家有多啲機會去傾偈，同埋我都好希望日後有機會成為到人哋嘅『無名氏』，可以俾到一啲鼓勵同大家一齊去前行，繼續努力。」 ‎