Diddy被爆獄中過奢華生活僱囚友推拿按摩　大膽玩電話享用美食

美國饒舌歌手Diddy（本名Sean Combs）2024年9月涉性販賣、敲詐勒索、欺詐、性交易等罪行，經過馬拉松式審訊後，Diddy於2025年7月被判敲詐勒索和性販運罪名不成立，但兩項運送賣淫罪成立，被判處監禁50個月，預計2028年初刑滿。一直被關在新澤西州狄克斯堡聯邦懲教所（FCI Fort Dix）內的Diddy近日被爆獄中竟然過著皇帝級的奢華生活，每月只花數千美元就能僱用囚友貼身服侍。

Diddy去年7月被判敲詐勒索和性販運罪名不成立，但罪名較輕的運送賣淫罪則成立，無須囚終身。（Getty Images）

美媒踢爆Diddy獄中過皇帝級奢華生活

現正在新澤西州聯邦監獄服刑的Diddy，近日被美媒NBC News踢爆在監獄入面過著皇帝級奢華生活。根據四名曾與Diddy同一監區的獄友匿名爆料，Diddy透過在監獄外的人事關係，持續將上萬的美金直接匯入其他囚友的監獄個人福利戶口，而囚友就會提供私人服務。

美媒NBC News踢爆Diddy在監獄入面過著皇帝級奢華生活。（Getty Images）

消息指，服務包括私人廚師及點餐服務、御用清潔工、專屬按摩等，讓Diddy在監獄中享受由囚友烹調的咖哩雞、Pizza、肉餡餅、烈酒等監獄不會提供的美食。Diddy每次上廁所及沖涼前，都會有御用清潔工消毒清潔乾淨，床鋪及衣服都有人洗熨，還有囚友專門為Diddy提供推拿按摩。另外，Diddy更藏有走私手機及越獄版平板電腦，並公開了他偷偷使用手機的影片。

Diddy被拍得在監獄大膽玩電話。（NBC News YouTube片段截圖）

根據四名曾與Diddy同一監區的獄友匿名爆料，Diddy透過在監獄外的人事關係，持續將上萬的美金直接匯入其他囚友的監獄個人福利戶口，而囚友就會提供私人服務。（NBC News YouTube片段截圖）

有前囚友受訪時透露，Diddy的獄中生活並不正常，由於他是頂級富豪，所以監獄裡面擁有絕對權力。片段曝光後，引發大批網民熱議，有人直斥監獄工作人員腐敗：「打電話的畫面被另一名獄友用手機拍了下來，這足以說明監獄工作人員有多腐敗」、「Diddy 過著他最美好的生活」、「還在塗油呢」、「他花錢請男人幫他按摩…這太像Diddy了！」。對此，Diddy 發言人Juda Engelmayer立即回應，指傳媒將「普通的監獄日常生活當新聞炒作」，並指Diddy 一直都在老實服刑。