郭富城啟德跨年演唱會座位圖曝光　飛機空降場館預示重裝舞台

郭富城首個啟德演唱會《ICONIC MOMENT 啟德跨年演唱會26/27》，將於2026年12月31日至2027年1月1日，於啟德主場館舉行兩場。配合本周五（10月9日）展開的信用卡優先訂票，大會今日（10月7日）首度公開動態版座位圖，有別於以往的座位圖，這個動態版會見到一架飛機，降落到啟德場館，並化身成舞台，疑似暗示今次舞台將與昔日啟德機場相呼應，以飛機做主題。參考以往郭富城的舞台製作，向來驚喜處處，震撼眼球，而今次單單是座位圖的製作心思，就更叫人期待。

郭富城《ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》海報（IG@aaronkwokxx）

這張重磅海報，Aaron找來合作無間的最強班底，包括攝影名師夏永康及美術大師張叔平，為Aaron今次「啟德首演」，整合出最耀目亮眼的海報！（IG@aaronkwokxx）

郭富城首登啟德主場館跨年開唱 門票10月開搶掀全城搶票熱

同一動態座位圖，郭富城經理人小美都有在社交平台分享，從字裡行間，似乎已窺探到當中的創作概念。「座位表未成形前，隱約看到Aaron即將登臨啟德的超強重裝舞台部份雛型，有空降及登陸啟德主場館之勢。大家絕對可以多角度欣賞Aaron今次於啟德的精彩盛演。」再參考演唱會的宣傳片，由林海峰的旁白講出今次表演的重心︰「以超強重裝舞台，多元立體燈效，龐大舞團對陣，改寫舞台新篇章」，深信今次又會帶來新一場視覺盛宴。

郭富城《ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》海報（IG@aaronkwokxx）

郭富城演唱會舞台傳奇紀錄

能夠一直以來被譽為「舞台王者」，郭富城除了憑藉精湛舞藝讓人臣服，其源源不絕的舞台設計概念，也為他屢破常規，刺激觀眾眼球。首先在2007年舉辦的《舞林正傳世界巡迴演唱會》中，一個高難度的450度旋轉舞台，可在垂直與水平方向作多角度翻轉升降，便在2008年獲得健力士世界紀錄的官方認證，榮登「全球演唱會最大室內旋轉舞台」的寶座。郭富城也因而成為首位憑藉演唱會舞台設計，晉身健力士世界紀錄的華人歌手，寫下華人歌手的新篇章。

郭富城2007年舉辦的《舞林正傳世界巡迴演唱會》中，一個高難度的450度旋轉舞台，可在垂直與水平方向作多角度翻轉升降，便在2008年獲得健力士世界紀錄的官方認證。（影片截圖）

郭富城2007年舉辦的《舞林正傳世界巡迴演唱會》中，一個高難度的450度旋轉舞台，可在垂直與水平方向作多角度翻轉升降，便在2008年獲得健力士世界紀錄的官方認證。（影片截圖）

城城2011年「舞臨盛宴世界巡迴演唱會」中，以銀狐造型登場。（資料圖片）

2011 年的《舞臨盛宴》演唱會，以先進的3D立體視覺技術配合號稱「變形金剛」的巨型動感舞台，便刷新了香港紅館史上最昂貴舞台紀錄，當中壓軸的彈床舞台更是破格的設計，亦是對舞者的一大挑戰。

到2016年的《舞林密碼》演唱會中，一個「360度旋轉魔術方塊智能舞台」，由三座獨立自轉舞台組裝而成，為現場觀眾製造仿如航空母艦級震撼的立體視覺。去到兩年前的《ICONIC世界巡迴演唱會》，亦豪擲半億港元製作多元素立體三面台，打破空間限制。